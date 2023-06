« En traversant la rivière, on perd notre droit à l’avortement »

On vient juste de traverser la rivière , signale Tammi Kromenaker au volant de sa fourgonnette beige. La frontière entre le Minnesota et le Dakota du Nord n’est même pas indiquée. Pas de panneau de bienvenue pour signaler l’entrée dans un nouveau territoire.

La propriétaire de la Red River Women’s Clinic est habituée au va-et-vient. Elle fait la navette entre Fargo et Moorhead quotidiennement pour se rendre dans sa nouvelle clinique.

Tammi Kromenaker a 51 ans. Elle habite à Fargo depuis près de 27 ans. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

On est bien ici. C’est un peu plus isolé, donc c’est plus difficile pour les manifestants , explique Tammi en franchissant la porte de la clinique. Elle s’y est installée l’an dernier, mais le bâtiment sent encore le neuf.

« On a acheté ce bâtiment la veille de l’invalidation de Roe contre Wade. » — Une citation de Tammi Kromenaker, directrice de la Red River Women’s Clinic

Tammi nous fait visiter ses nouveaux bureaux avec entrain. Elle nous montre la salle de repos pour les employées et ce qui deviendra bientôt une salle dattente rénovée. Mais son enthousiasme s’efface lorsqu’elle pense à ses collègues ailleurs au pays.

Nous avons eu de la chance, nous avons pu déménager à cinq minutes [de notre ancienne adresse]. Mais il y a des cliniques dans d’autres États qui ont dû complètement fermer , déplore-t-elle.

Chaque mercredi, Tammi reçoit une trentaine de patientes. La majorité d’entre elles viennent du Dakota du Nord ou du Sud, mais certaines viennent d’aussi loin que du Texas – un voyage de plus de 1600 km.

La clinique pour femmes Red River accueille des patientes le mercredi seulement. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Des coûts considérables

En plus des frais médicaux, qui se chiffrent entre 700 et 1200 dollars selon la durée de gestation, certaines patientes doivent payer leur déplacement et leur hébergement au Minnesota.

Tammi collabore souvent avec le fonds WIN, un organisme qui offre une aide financière aux femmes qui ont besoin d’un avortement. En avril et en mai, nous avons donné 50 000 dollars à des patientes dans le besoin , illustre la présidente Destini Spaeth.

Un an après la décision historique de la Cour suprême des États-Unis invalidant l'arrêt Roe contre Wade qui protégeait le droit à l'avortement depuis un demi-siècle, le pays est fracturé. Le reportage de Yasmine Mehdi.

Les besoins ont augmenté en flèche depuis avril, lorsque la législature républicaine du Dakota du Nord a adopté une loi draconienne qui criminalise la quasi-totalité des interruptions de grossesse. Une exception est prévue pour le viol ou l’inceste, mais seulement jusqu’à six semaines de grossesse.

C’est très rare de savoir qu’on est même enceinte à six semaines , déplore Katie Christensen, la porte-parole de Planned Parenthood au Dakota du Nord. Maintenant, les options sont de voyager au Minnesota ou d’essayer d’acheter la pilule abortive en ligne.

Katie Christensen accuse la législature républicaine d'ignorer la science et d'être trop influencée par les lobbys religieux. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Après le Minnesota, le Manitoba

Ce n’est pas que le Minnesota qui accueille les patientes en quête d’un avortement. Le Dakota du Nord partage aussi une longue frontière avec le Manitoba, qui a déjà commencé à recevoir des patientes américaines.

Ça coûte 500 dollars chez nous, donc c’est assez abordable, surtout si on fait la conversion en dollars américains , explique la directrice générale du Centre de santé des femmes de Winnipeg, Kemlin Nembhard.

La clinique de Kemlin Nembhard a une liste d'attente d'environ 80 noms. Elle promet tout de même de continuer à accueillir les Américaines qui en ont besoin. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

La Manitobaine refuse toutefois de chiffrer le nombre de patientes traitées, de peur que ses médecins ne subissent des représailles aux États-Unis. Tous nos médecins nous ont fait part de leur peur […] d’être traduits en justice s’ils se rendent au sud de la frontière , explique-t-elle.

À près de 600 kilomètres de Winnipeg, dans le Capitole du Dakota du Nord, la sénatrice Janne Myrdal se veut rassurante. Si l’élue républicaine juge qu’il est inapproprié pour le Manitoba de se mêler des affaires de son voisin américain, elle n’a pas l’intention de criminaliser les déplacements au Minnesota ou au Manitoba.

« Je ne suis pas naïve. Je sais que les interruptions de grossesse ne disparaîtront pas complètement. » — Une citation de Janne Myrdal, sénatrice républicaine du 19e district

Je ne mettrai pas de policiers à la frontière , dit celle qui se décrit comme une fermière et une chrétienne évangéliste. Mais je trouve que dégoutant que ces États fassent du tourisme d’avortement.

La sénatrice républicaine Janne Myrdal est convaincue que le gouvernement a le devoir de protéger toutes les vies, y compris les vies « potentielles ». Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

C’est toujours la même histoire, rétorque Tammi. Celles qui ont les moyens voyagent et les autres sont forcées de mener à terme des grossesses non désirées.

La résidente de Fargo, qui s’opposait fermement à l’avortement lorsqu’elle était plus jeune, affirme aujourd’hui que rien n’arrêtera son combat pour la justice reproductive. Elle espère un jour rouvrir une clinique au Dakota du Nord – un rêve qui semble lointain, alors que de plus en plus d’États américains adoptent de lois restrictives.