Un mât totémique en mémoire des enfants autochtones disparus de passage à Vancouver

On espère que le monument sacré de 5,5 mètres élèvera et honorera l'esprit des nombreux enfants qui ne sont pas rentrés chez eux , indique un communiqué de l’équipe qui a mis en place le monument commémoratif en mémoire des enfants.

Le totem représente des visages d'enfants disparus. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De Port Hardy à Vancouver

Le totem a quitté Port Hardy vendredi 16 juin. Transporté par voie terrestre, il s'est arrêté à Campbell River, dans la communauté de Mowachaht-Muchalaht, à Nanaimo, à Duncan et à Victoria.

De Victoria, le monument a été transféré sur un aéroglisseur de la Garde côtière canadienne. Elle précise que l’embarcation a effectué une manœuvre aux quatre points cardinaux afin que le monument touche tous les coins du monde pour commémorer la Journée nationale des peuples autochtones, avant de se rendre à Vancouver.

Des chants et une cérémonie ont marqué l'arrivée du mât totémique au port de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Chaque visage est unique

Après la découverte de 215 potentielles sépultures anonymes sur le terrain de l'ancien pensionnat pour Autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, Stanley Clifford Hunt et l’homme d’affaires vancouvérois Ray Bergen se sont interrogés sur ce qu’ils pourraient faire pour honorer les enfants victimes des pensionnats.

Pendant 10 mois, Stanley Clifford Hunt a conceptualisé et sculpté le monument qui représente des visages d'enfants, avec un corbeau se tenant au-dessus d'eux et les embrassant.

Le mât totémique a traversé l'île de Vancouver, de Port Hardy à Victoria, pour ensuite se diriger vers Vancouver. Son emplacement permanent, qui n'est pas encore déterminé, sera conforme aux valeurs traditionnelles autochtones. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

On ne peut qu'imaginer la peur, la tristesse et la confusion que les enfants, âgés de 5 ans à peine, ont ressenties. Chaque visage est unique, chacun montrant la perte et le chagrin , indique le communiqué.

Le monument a été lavé au noir en reconnaissance de cette partie sombre de l’histoire.

Célébrer ce qui n'a pas été perdu

L’organisation indique que le monument représente également l'occasion de célébrer ce qui n'a pas été perdu en raison des pensionnats .

« Nos communautés sont plus fortes, nos enfants occupent l'espace comme nos ancêtres nous l'ont appris, en apprenant la langue, en participant aux cérémonies et en pratiquant les valeurs traditionnelles et culturelles. » — Une citation de Dorothy Hunt, de l’équipe du monument commémoratif pour les enfants des pensionnats

Le maître sculpteur Stanley Clifford Hunt et l’homme d’affaires vancouvérois Ray Bergen sont derrière l'initiative. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms