Sur son compte TikTok, le Canadien @millennialmoron, qui souhaite rester anonyme, déniche des propriétés à vendre, principalement à Toronto et à Vancouver, et compare leur prix avec celui des biens immobiliers qu’on imaginerait exclusifs aux ultra-riches, comme des châteaux en France, des villas en Italie, ou même, des îles privées dans le sud.

L’idée lui est venue d’une simple interrogation. J’étais curieux de savoir combien coûtait une île privée par rapport aux prix des propriétés au Canada , dit-il dans un entretien avec Radio-Canada.

Dans ses premières vidéos, il compare le prix de maisons au Canada à celui d’îles privées au large du Brésil ou de l’Irlande. Contre toute attente, les biens à l’étranger s’avéraient moins chers que les propriétés canadiennes, souvent en mauvais état. Sa formule a tellement bien fonctionné qu’il a continué sa série de vidéos, mais cette fois-ci en comparant avec des châteaux dans le Vieux Continent.

Dans l’une des vidéos, il nous montre une maison de trois chambres située à Vancouver, construite en 1924, à vendre pour 11,7 millions de dollars. Pour le même prix, il présente un château près de la vallée de la Loire, entièrement rénové, comprenant 19 chambres, un lac privé, un spa, un cinéma maison, un cellier, un court de tennis et une piscine.

Dans une autre vidéo, le tiktokeur nous montre un bungalow dans la Ville Reine, dont les murs extérieurs sont recouverts de graffitis. Un château de 40 pièces à vendre en Écosse est pourtant affiché au même prix, à 2,85 millions. Ou encore, une maison en rangée située à Toronto, affichée à 1 190 000 $, contre un château en France situé près de Carcassonne, qui se vend 40 000 $ moins cher.

Le tiktokeur canadien compare les prix des maisons au Canada avec ceux des châteaux en Europe. Photo : @millennialmoron

Le fait qu’il soit possible d’avoir un château en Europe à moindre coût qu’une maison unifamiliale au Canada commence à me déprimer , commente un internaute.

Seulement deux mois après la création de son compte, @millennialmoron a déjà 93 500 abonnés sur TikTok. Et ses vidéos, toujours commentées de manière humoristique, ont accumulé plus de deux millions de J’aime . La recette de son succès? J’aborde un sujet sérieux qui touche beaucoup de gens, mais je le fais d’une manière que les gens apprécient , croit-il.

« La majorité de mes abonnés sont des Canadiens qui sont frustrés par le coût élevé de la vie en ce moment. C’est même devenu un sujet délicat pour les gens de ma génération, pour qui il est difficile d’accéder à la propriété. Pour les jeunes de la génération suivante, ça sera encore pire. » — Une citation de Le tiktokeur @millennialmoron

Le prix des loyers a d’ailleurs bondi de 21 % en moyenne au Canada entre 2016 et 2021, selon l’Indice du logement locatif (ILL). Une hausse qui a atteint 30 % en Colombie-Britannique et 27 % en Ontario. Au Québec, l’augmentation moyenne des loyers a été de 14 %.

Selon la base de données Statista, la ville de Vancouver se classait même au 7e rang des marchés immobiliers résidentiels les plus chers du monde en 2020, juste devant Paris et New York.

Le tiktokeur tient toutefois à préciser que les comparaisons qu’il fait ne sont pas systématiques. Mes vidéos sont satiriques. Je les fais juste pour le plaisir et pour souligner à quel point le prix des maisons [au Canada] est devenu ridicule. Ce n'est pas pour faire une comparaison équitable.

Acheter un château, une bonne idée?

L'achat d’un château en France, même si l’idée est alléchante, comporte ses inconvénients, à commencer par les frais d’entretien.

Les châteaux ne perdent pas de valeur. Dans les 30 ou 50 dernières années, leur prix n’a cessé d’augmenter. Par contre, là où ça fait la différence, ce sont les coûts de détention , c’est-à-dire les frais annuels, indique Gonzague Le Nail, président du Cabinet Le Nail, une agence immobilière française qui se spécialise dans la vente de châteaux et de manoirs.

Taxe foncière, taxe d’habitation, assurances, chauffage, entretien de la surface habitable et du terrain... Si on effectue les travaux soi-même, les frais annuels peuvent s’élever à 40 000 euros, estime l’expert. Et si on embauche du personnel, la facture peut doubler, voire tripler.

Ce château situé en France est à vendre pour 798 000 euros (1,15 M$ CA). Photo : Cabinet Le Nail

Il y a environ 45 000 châteaux en France, et M. Le Nail affirme que l’achat d’un château n’est pas réservé aux plus nantis. Par contre, il faut être passionné. Il faut également prévoir du temps ou de l’argent pour les rénovations, afin que le rêve ne se transforme pas en un cauchemar .

Pour les acheteurs qui chercheraient à faire du profit, M. Le Nail tempère.

« Le marché est stable, mais si on veut faire de l’argent, c’est mieux d’investir en bourse ou acheter des condos pour les louer [...] La première motivation [d’acheter un château], ça devrait être pour se faire plaisir. » — Une citation de Gonzague Le Nail, président de l'agence immobilière Cabinet Le Nail

Quant à @millennialmoron, il planche déjà pour présenter davantage de propriétés ailleurs qu’à Vancouver ou à Toronto.

Plusieurs abonnés réclament que je montre une maison dans d’autres villes, comme à Halifax ou à Montréal , confie-t-il, en ajoutant qu'il prépare une vidéo sur une propriété à North Bay, dans le nord de l’Ontario.

Comme quoi la crise du logement qui perdure et se répand partout dans le pays ne devrait pas lui donner de répit de sitôt.