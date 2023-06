Parc d’éoliennes dans la MRC de Nicolet-Yamaska : des citoyens posent des questions

Geneviève Côté habite à Grand-Saint-Esprit depuis 17 ans. Depuis sa cour arrière, elle montre du doigt des endroits où pourraient trôner des éoliennes.

Contrairement aux agriculteurs du coin, elle n’a rien à retirer financièrement de l’installation d'éoliennes dans son environnement. Nous autres on n’a pas de terre donc on n’aura pas de retour là-dessus. On va juste avoir des inconvénients , constate-t-elle.

Geneviève Côté s'inquiète de l'arrivée d'éoliennes à proximité de chez elle. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Près de chez elle, un agriculteur, Jean-Philippe Côté, n’est pas plus enchanté. Il a refusé la proposition d’un promoteur d’installer une éolienne sur ses terres.

Je voulais être sûr que mes voisins proches étaient au courant du projet , dit-il. Il était hors de question pour lui de signer et d’être le seul à profiter des redevances.

Jean-Philippe Côté est un agriculteur à Grand-Saint-Esprit. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Un comité de citoyens, épaulé d'un juriste, a déposé une proposition de règlement aux municipalités de la MRC. Ils proposent d'augmenter les distances entre les éoliennes et les milieux de vie. Ils demandent aussi davantage d'informations.

Le but c'est de savoir pourquoi on est pour et pourquoi on est contre. Pas seulement être pour ou être contre , précise Janie Vachon Robillard. Elle est porte-parole du groupe Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska.

Et d'obliger les conseils municipaux à enquêter, à colliger les informations pertinentes et de mettre en place un processus de consultation étendu , ajoute Me Richard Langelier, docteur en droit et sociologie.

Attention aux distances

Les promoteurs prévoient l'installation d'éoliennes de nouvelle génération. Innergex assure qu’elles sont de taille similaire à celles déjà présentes au Québec. Les réglementations de distance et de bruit ambiant seront toujours respectées peu importe le modèle.

Le directeur du développement chez Innergex, Luc Leblanc prévient toutefois que si l’écart entre chacune d’elles est augmenté, le plan de développement pourrait être compromis.

Si j'augmente les distances entre une résidence et une éolienne, il se peut que dans un territoire donné où la contrainte d'implantation serait plus grande, qu'il n'y ait plus de place pour une éolienne ou même un parc éolien , explique-t-il.

Une variable qui devra être prise en compte par les différentes municipalités qui souhaitent aller de l'avant avec ce projet.

D'après les informations d'Édouard Dubois