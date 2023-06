Feux de forêt : des retards et des pertes financières pour l’industrie sylvicole

Les reboiseurs de la Coopérative forestière de Girardville étaient autorisés à travailler en forêt mercredi matin, mais sans opérer de machinerie pour éviter de provoquer de nouveaux incendies. Le rythme de travail est donc plus lent. Les incendies forcent aussi les équipes à se déplacer continuellement, ce qui nuit à la productivité.

On change de territoire à cause des restrictions. [...] On a des camps qui sont ouverts, des camps qui doivent se fermer. Des travailleurs qui descendent, un autobus qui va chercher les travailleurs , a exprimé Francis Lalancette, coordonnateur à la Coopérative forestière de Girardville.

Les opérations de reboisement ont pris du retard en raison des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La saison du reboisement dure généralement entre 16 et 18 semaines, ce qui permet à la coopérative de planter environ de 10 à 12 millions d'arbustes. Cette année le retard est important: il est estimé que 1,5 million de plants n'ont pas encore leur place en forêt. De plus, planter les arbustes plus tard cet automne pour combler le retard n'est pas envisageable.

Même s'il n'y a pas de précipitations de neige ou que le sol n'est pas gelé à partir de la mi-septembre, c'est beaucoup moins recommandé , a poursuivi Francis Lalancette.

Francis Lalancette est coordonnateur à la Coopérative forestière de Girardville. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Les feux de forêt ont aussi un impact sur les pépinières. Étant donné que les opérations de reboisement sont au ralenti, ces entreprises se retrouvent avec un surplus de jeunes pousses, donc un manque d'espace. Tout ça se produit alors qu'il faut préparer la prochaine saison de reboisement, celle de 2024.

Si on ne livre pas on ne peut pas facturer, si on ne facture pas, il n’y a pas d'entrée d'argent. Il y a aussi le fait que les plants continuent à pousser, à grandir, ça demande plus d'entretien, mais on va jeter des plants , a annoncé à regret Nancy Tanguay, directrice générale de la Coopérative Serres et pépinière Girardville.

Nancy Tanguay est la directrice générale de la Coopérative Serres et pépinière Girardville. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Plusieurs coopératives forestières vivent des problèmes semblables.

C'est assez catastrophique actuellement , indique Stéphane Gagné, qui est aussi président de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF).

Pour l'instant, il est encore difficile de chiffrer les pertes, mais du soutien financier est réclamé à Québec, le plus rapidement possible.

Stéphane Gagné est le directeur général de la Coopérative forestière de Girardville. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La FQCF est en train de dresser la liste de ses demandes

C'est quoi la meilleure situation? Est-ce que c’est des rendements ajustés, des primes à la semaine? [...] On a des pénalités avec Rexforêt [NDLR: qui gère les activités de reboisement pour Québec] et le ministère si on ne remplit pas notre carnet de commandes comme on devrait au reboisement. On ne veut pas être tributaire de pénalités en plus , a-t-il déploré.

Stéphane Gagné se demande aussi dans quelle mesure ce retard aura un impact sur la récolte forestière dans plusieurs années.

La Coopérative Serres et pépinière Girardville pourrait devoir jeter des plants en raison du retard des opérations de reboisement. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Malgré les demandes de Radio-Canada, le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts n'a pas indiqué si un plan est en préparation pour l'industrie sylvicole en particulier.