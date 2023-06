Neuf cyclistes de la région sur la ligne de départ aux Canadiens

Certains d’entre eux pourraient se démarquer, voire aspirer aux grands honneurs. C’est le cas de la Rouynorandienne Olivia Baril (UAE Team ADQ), qui connaît une bonne saison sur le circuit professionnel du World Tour Féminin en Europe.

L’athlète de 25 ans a terminé deux fois dans le top 5 cette saison, en plus de remporter le Grand Prix de la ville d’Eibar, en Espagne, au mois de mai. Elle a remporté le titre canadien chez les U23 en 2019.

Olivia Baril doit participer au contre-la-montre individuel (29 km), vendredi, puis à l’épreuve sur route de près de 130 kilomètres, dimanche. Elle luttera notamment contre Maggie Coles-Lyster, tenante du titre, et Simone Boilard, championne U23 l’an dernier.

Olivia Baril, au Tour de Suisse féminin, où elle a terminé au 11e rang du classement général, le 20 juin. Photo : Sprint Cycling Agency

« Je serai déçue si je ne remporte pas les deux épreuves, parce que ce serait un honneur pour moi de porter les maillots au Tour de France féminin. » — Une citation de Olivia Baril

Une objectif à sa portée, selon David Bernard, entraîneur du programme Sport-Études à Amos.

Je ne gagerai jamais contre Olivia dans une course de vélo, surtout un championnat. On ne peut pas l’exclure des favorites. Elle a prouvé qu’elle est capable de se démarquer dans des sprints à l’arrivée, dans les courses dures et dans les classiques printanières. Je pense qu’elle court après ce titre et là, elle est en super forme. Je pense qu'elle pourrait vraiment bien faire , affirme-t-il.

David Bernard, entraîneur-chef du Club cycliste d'Amos et responsable du programme Sport-Études à Amos. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Jérôme Gauthier en forme

L’Amossois Jérôme Gauthier courra pour sa part chez les U23. Le cycliste de 18 ans sera épaulé par ses coéquipiers canadiens de l’équipe Ecoflo Chronos. Il a remporté le titre canadien junior en 2021.

L’épreuve sur route de 216 kilomètres, avec ses dénivelés et une arrivée au sommet d’une montée, s’annonce ardue.

Ecoflo Chronos a un bon contingent de coureurs aux championnats canadiens. Jérôme est dans une excellente forme présentement. Il l’a prouvé au Tour de Beauce la semaine dernière. Il est revenu chez lui se reposer et se ressourcer. Il me disait que plus le Tour de Beauce avançait, mieux il se sentait. Et c’est un peu le même type de parcours à Edmonton que les étapes qu’il y avait en Beauce, avec du dénivelé. Il devrait bien faire , estime David Bernard.

Champion canadien junior en 2021, Jérôme Gauthier va courir chez les U23 aux nationaux 2023. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Jérôme Gauthier côtoiera aussi son préparateur physique et compatriote amossois Charles-Étienne Chrétien (Human Powered Health) dans le peloton. Champion canadien junior en 2019, l’athlète de 24 ans sera sans doute appelé à aider son coéquipier Pier-André Côté à conserver son maillot de champion.

Chez les hommes Élite, ça se joue souvent dans une échappée. Si tu fais partie de la bonne échappée, tu peux espérer un bon résultat. Je pense que le plan de Charles-Étienne sera de reproduire ce qu’on a vu aux championnats panaméricains, quand Pier-André a terminé 1er et Charles-Étienne 3e. L’équipe est très bien outillée avec Adam De Vos et Benjamin Perry, deux excellents coureurs qui ont toujours bien fait aux Canadiens , fait valoir David Bernard.

Charles-Étienne Chrétien se prépare aussi à rouler aux championnats canadiens de cyclisme sur route. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Human Powered Health / João Fonseca

Thomas Périgny, un autre cycliste d'Amos, sera aussi présent chez les U23.

Surprises potentielles chez les juniors

Quatre coureurs juniors de la région prendront part au contre-la-montre (29 km) vendredi et à la course sur route de 129 kilomètres samedi. Ils s’alignent tous avec l’équipe abitibienne Subway. Solstice Lanoix, d’Amos, et Christophe Blais, de Rouyn-Noranda, pourraient causer des surprises.

Je pense qu’ils peuvent très bien faire. Ils ont eu de bons résultats depuis le début de la saison. Ils aiment flairer la bonne échappée. S’ils se glissent dans la bonne échappée, ils peuvent causer des surprises , croit David Bernard.

Le Barrautois Lucas Auger et le Rouynorandien David Létourneau tenteront aussi de tirer leur épingle du jeu.

Les membres de l'équipe junior abitibienne Subway. Dans l'ordre: Lucas Auger (Barraute), Solstice Lanoix (Amos), Léane Ouellet (Val-d'Or), Christophe Blais (Rouyn-Noranda) et David Létourneau (Rouyn-Noranda). Photo : Gracieuseté

Le Club cycliste d’Amos aura également une représentante à ces championnats canadiens alors que la cadette U17 de 2e année, Frédérique Rondeau, a obtenu un surclassement lui permettant de courir chez les juniors.