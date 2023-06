En vertu de leur grille d’analyse, ils jugent insatisfaisante ou partiellement insatisfaisante la nouvelle proposition de développement industriel sur les milieux humides présentée pas Innovation et développement économique Trois-Rivières.

Devant l’impasse provoquée par le dévoilement de la deuxième mouture du projet l’hiver dernier, 27 chercheurs du Centre RIVE avaient suggéré des améliorations qui permettraient d’allier développement économique et protection de l’environnement.

Ainsi, ils proposaient, entre autres, de protéger la tête du bassin versant de la rivière aux Sables, où se trouvent des centaines d’espèces végétales et animales. Aujourd’hui, après analyse du projet, ils considèrent qu’un effort louable a été fait pour protéger les rives de la rivière aux Sables. Cependant, peu ou pas de zone tampon n’a été prévue entre les zones industrielles et les milieux humides conservés .

Les chercheurs notent que les milieux naturels à l’ouest de la zone de développement visée ne sont pas protégés par du zonage de conservation, à l’exception des tourbières) . Ils s’inquiètent pour les secteurs ouest et nord du développement que la Ville ne s’est pas engagée à protéger dans le cadre de développements futurs.

Le groupe rappelle l’importance d’élaborer un plan régional intégré avec l’ensemble des acteurs sur le territoire.

« Pour atteindre les cibles en matière de protection de la biodiversité, de résilience climatique et de connectivité des habitats (COP15), le Centre RIVE appelle donc la Ville et les intervenants régionaux à entreprendre une vaste réflexion sur les territoires prioritaires pour la conservation de manière à éviter de se retrouver avec un chapelet d’îlots isolés. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de l’expansion industrielle et démographique que devrait connaître la région dans les prochaines années. »