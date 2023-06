Devrait-on détaxer la livraison d’un panier d’épicerie?

La livraison rapide d’un panier d’épicerie directement à domicile a pris son envol pendant la pandémie et le retour à la normale n’a pas réduit la demande des Canadiens pour ce service. Recevoir ses aliments directement à sa porte vient néanmoins avec des frais supplémentaires, dont la taxe sur les produits et services.

L’imposition s’applique même lorsqu’on achète uniquement des produits alimentaires de base détaxés. Est-ce légal?

Quelle que soit la nature de ce qu’on transporte, le service de transport est sujet aux taxes habituelles qui s’appliquent , soutient le professeur émérite à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne, Jean-Charles Cachon.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ceci est un aperçu d’un même panier d’épicerie vendu par l’entremise de quatre services de livraison en date du 21 juin 2023. À noter que les services d’épicerie de Loblaws et de Walmart proposent automatiquement un pourboire au livreur. Nous les avons enlevés manuellement dans le cadre de cette expérience. Nous avons également opté pour les frais de livraison les moins chers de Loblaws, Walmart et Metro. Photo : Radio-Canada

Il explique que tout transport est un service et donc assujetti à la taxe sur les biens et services. Elle ne fait donc pas de distinction entre les services.

« Il y a d’autres questions que l’on peut soulever au sujet du bien-fondé d’une imposition d’un service quand il devient essentiel. » — Une citation de Jean-Charles Cachon, professeur émérite à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne

Le professeur précise que dans le cas de la livraison d’un panier d’épicerie, la taxe ne s’applique qu’aux frais de service et de livraison. Ainsi, les aliments en question restent détaxés.

Les aliments détaxés comprennent notamment les fruits et légumes, les produits congelés ou en conserve, les céréales, les produits laitiers et le café, la viande et le poisson (pour la liste complète, consultez le site du Gouvernement du Canada  (Nouvelle fenêtre) ).

Mais si le service devenait essentiel?

Des experts racontent que certaines personnes vulnérables pourraient être forcées d'utiliser ces services de livraison, en raison de leur situation.

Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Cercle de l’âge d’or de Niagara, se préoccupe tout particulièrement de l'impact des frais supplémentaires sur les aînés qui utilisent le service.

Plusieurs [aînés] vivent des situations financières incroyables, même s’ils ont une pension , déplore celle qui est également présidente du Club Renaissance Sacré-Cœur de Welland et du Conseil d’administration du foyer Richelieu de Welland.

Muriel Thibault-Gauthier affirme que bien des aînés ne font pas appel à des services de livraison, demandant plutôt l’aide de la famille, de voisins, d’amis ou de services communautaires. Toutefois, certains n’ont pas accès à un tel réseau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Mercure

Cette militante pour les aînés explique qu’ils doivent déjà composer avec l’augmentation du coût de la vie ainsi que des frais liés à des problèmes de santé. Néanmoins, leur budget et leur pension n’ont pas été ajustés en conséquence.

Le clin d’œil amical de Muriel: briser l'isolement des aînés un clic à la fois ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Dans la mosaïque Le clin d’œil amical de Muriel: briser l'isolement des aînés un clic à la fois. Contenu audio de 20 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 20 minutes

Mme Thibault-Gauthier croit que les frais rattachés à la livraison pourraient faire sursauter ceux et celles qui font appel à des services de livraison pour leur nourriture.

« Cinq à dix dollars, c’est énorme pour quelqu’un qui est sur un budget fixe. » — Une citation de Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Cercle de l’âge d’or de Niagara

Elle pense toutefois que se priver de ce service empêchera certains d’avoir accès à une alimentation saine.

La cheffe du programme de défense des droits de l’Institut national canadien pour les aveugles ( INCA ), Catheryne Houde, affirme de son côté que ce ne sont pas seulement les aînés qui pourraient dépendre d’un tel service.

Bon nombre de personnes, jeunes et plus âgées, dit-elle, ont des problèmes de mobilité, temporaires ou permanents.

À ce moment-là [la livraison] n’est plus un luxe, mais bien une nécessité , déclare-t-elle.

L'avocate de formation ajoute que de nombreuses personnes ayant des handicaps vivent seulement de l’aide gouvernementale. Les frais de livraison pourraient donc les décourager à utiliser ce service.

« La personne va peut-être décider de mettre sa sécurité en jeu en sortant de chez elle [pour faire son épicerie] afin d’éviter ces frais. » — Une citation de Catheryne Houde, cheffe du programme de défense des droits pour l' INCA

Pour sa part, M. Cachon se préoccupe de ceux et celles qui résident dans des déserts alimentaires, que ce soit dans un quartier mal desservi d’une ville ou encore en région éloignée.

Dans ces endroits, soutient-il, la livraison pourrait être le seul moyen d’obtenir des produits d’alimentation saine à un prix raisonnable .

Jean-Charles Cachon se préoccupe des gens vivant en région éloignée, comme certaines communautés de Premières Nations ou dans le Nord de l’Ontario, et qui n’ont pas les moyens de se déplacer, faute d'avoir une voiture ou en raison d’un handicap. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Là, on peut s'inquiéter du fait que les gens doivent en plus payer une taxe sur le service de transport alors qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se procurer de la nourriture.

Une solution qui passe par le public ou le privé

M. Cachon estime qu’un remboursement d’impôt pourrait être une solution possible pour les personnes qui n’ont d’autre choix que de se faire livrer leur épicerie.

Ils pourraient en fait soumettre leurs factures et déduire la TPS qu'ils ont payée de leurs impôts, quel que soit leur revenu , suggère-t-il.

De son côté, Mme Houde estime que la solution pourrait venir d’épiciers désireux de maintenir une clientèle fidèle.

Elle donne l’exemple de Voilà, l’application mobile de Sobeys (aussi offerte par IGA), qui annule les frais de livraison des personnes à mobilité réduite.

Elle croit qu’avec le vieillissement de la population, de plus en plus de Canadiens pourraient opter pour la livraison de leur épicerie.