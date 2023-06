Il faudra 50 ans avant que les forêts de l'intérieur de la Colombie-Britannique ne retrouvent leur abondance des 15 dernières années. Certaines municipalités se réinventent et se diversifient, tandis que d'autres veulent changer leur stratégie forestière.

À l'entrée du village, à 1000 kilomètres au nord de Vancouver, un énorme rouleau compresseur jaune de 175 tonnes accueille les visiteurs. Le plus grand concasseur d'arbres du monde, dit l'affiche qui aide à deviner ce qui a fait tourner l'économie de Mackenzie depuis sa création, en 1966. Des années fastes pour la municipalité de 5000 résidents.

Une époque dont se souvient avec nostalgie Vander Linden, 66 ans, qui a travaillé plus de 40 ans dans l'industrie. Mackenzie est une petite ville parfaite. Mais ce n'est plus ce que c'était, dit-il. On a tout sauf des emplois. Si jamais la scierie Conifex ferme ses portes, Dieu sait ce qui va nous arriver. C'est la dernière entreprise forestière qui reste dans le coin.

La scierie Canfor a d'abord fermé ses portes en 2019. La papetière Paper Excellence a plié bagage cinq mois plus tard. Voilà que la scierie Conifex vient de suspendre ses activités pour un mois. Des fermetures qui causent l'exode de 1500 résidents.

Mais si certains ont espoir que Mackenzie deviendra un centre de ski et de vélo de montagne, d'autres, comme Jenna, ne voient pas d'issue à cette situation. C'est très dur. Oui, il y a la mine d'or et de cuivre, au nord, mais mon mari n'a jamais réussi à y travailler. On a pris plusieurs claques depuis quatre ans. C'est dur de garder espoir. Ça fait longtemps que ça dure et ça fait mal , décrit-elle.

Le plus gros concasseur de bois du monde, à l'entrée de la municipalité de Mackenzie Photo : Radio-Canada

Les règles du jeu changent

Mais ce qui fait l'effet d'un dernier coup de poing au ventre, c'est le passage dans le village de longs camions chargés de larges billots fraîchement abattus dans la région, transportés ailleurs, vers le sud, pour y être transformés. Une insulte pour les travailleurs de Mackenzie, se désole Vander Linden.

C'est encore un point très sensible pour beaucoup de gens ici, souligne-t-il. Depuis les années 1980, on avait les arbres et les scieries. On a toujours beaucoup d'arbres, mais ils ne sont plus transformés dans la région. C'est ce qui est arrivé ici avec Canfor. Ils ont transporté tous les arbres récoltés ici pour les transformer au sud, à Bear Lake, et ils ont fermé la scierie. C'est ça qui a tué Mackenzie. Ils ont aussi fermé la scierie à Chetwynd.

« C'est arrivé à toutes ces petites villes dans le nord. Les billots vont partout, sauf ici. » — Une citation de Vander Linden, qui a travaillé plus de 40 ans dans l'industrie forestière

Jobs for logs , des billots en échange de boulot, c'était le contrat d'exploitation forestière auparavant imposé en Colombie-Britannique. Chaque billot devait être transformé dans la région où il était récolté. Mais en 2003, les ravages causés par le dendroctone du pin ont tout changé.

Devant l'urgence de récupérer tous ces arbres morts, debout et d'une certaine valeur pour l'industrie, le gouvernement libéral provincial de l'époque a changé les règles et a permis à l'industrie de transformer le bois récolté où elle le voulait. Une mesure qui aurait dû avoir une clause d'extinction, soutient la mairesse de Mackenzie, Joan Atkinson. Ça aurait dû être temporaire. Une fois récupéré tout le bois touché par le dendroctone du pin, on aurait dû revenir au contrat initial. Mais ça n'est jamais arrivé.

Et les forestières, en consolidant leurs activités, ont fermé leurs petites usines un peu partout dans la province.

Le centre-ville de Mackenzie, à 1000 km au nord de Vancouver Photo : Radio-Canada

Les feux

Le dendroctone du pin aura dévasté plus de 18 millions d'hectares de forêts, soit plus de la moitié du pin de qualité marchande de la Colombie-Britannique. Des arbres secs devenus le combustible parfait pour les feux qui allaient brûler d'une intensité encore jamais vue sur la côte ouest.

Ted Traer, pompier à la retraite de Quesnel, blâme en partie la suppression systématique des feux de forêt depuis une centaine d'années. On a longtemps réussi à empêcher les feux, parce que ça nous donnait du bois et des emplois. Je comprends. Mais on a créé l'environnement idéal pour des mégafeux. C'est la revanche de mère Nature, si je puis dire.

Près de 100 000 kilomètres carrés de forêts ont brûlé sur la côte ouest depuis 2001. Des pertes qui ont poussé le gouvernement à mettre un frein à la récolte. Le gouvernement a beaucoup réduit notre possibilité annuelle de coupe dans l'intérieur de la province, d'un maximum de 70 millions de mètres cubes en 2007 à bientôt 40 millions. Il y a maintenant moins de bois disponible en Colombie-Britannique , explique Michelle Ward, porte-parole de la forestière Canfor qui a fermé huit scieries et papetières en Colombie-Britannique depuis 2013.

De la fibre de bois plus rare, qui coûte plus cher à exploiter, à un moment où le prix a baissé en deçà du seuil de rentabilité, et dont le volume n'augmentera pas de sitôt. Pour l'intérieur de la Colombie-Britannique, on peut prédire une cinquantaine d'années de volumes disponibles relativement stables, mais nettement moindres que ce qu'on a eu durant les dernières 15 années , souligne Gregory Paradis, professeur en foresterie à l'Université de la Colombie-Britannique.

Les feux ont ravagé les forêts britanno-colombiennes. Photo : BC Wildfire Service

Partir ou s'adapter?

Une cinquantaine d'années pendant lesquelles les pratiques forestières vont devoir changer sur la côte ouest, soutient Bob Simpson, ancien cadre de forestière, député provincial et ex-maire de la Ville de Quesnel. Selon lui, il y a un urgent besoin de changer de paradigme.

Le Canada et la Colombie-Britannique se vantent de faire la meilleure gestion durable des forêts. C'est absolument faux. On a perdu des droits de coupe, les forêts sont la proie des flammes et des épidémies, nos scieries ferment et nos travailleurs perdent leurs emplois. Il n'existe aucune mesure métrique qui nous permette de dire que nous gérons bien nos forêts , explique M. Simpson.

« Et j'aime dire, pour parodier l'expression "ce n'est pas l'économie, stupide, c'est l'écologie, idiot!", une fois qu'on aura rétabli l'équilibre écologique, alors là, on pourra parler d'économie. » — Une citation de Bob Simpson, ancien cadre de forestière, député provincial et ex-maire de Quesnel

Un discours étrangement bien accepté dans une ville de ressources naturelles comme Quesnel, où le terme environnement a jusqu'à maintenant été tabou. Mais quand les droits de coupe de la région se sont trouvés réduits de près de la moitié, ce qui a entraîné la fermeture permanente d'une scierie et d'une usine de granules, la Municipalité, des citoyens et des chercheurs ont décidé de changer la stratégie forestière.

Tout le monde me disait : "Quesnel, ça va devenir une ville fantôme", mais ça n'a vraiment pas été le cas. Je pense que ça va devenir un peu un incubateur de changement , affirme Florian Bergoin, gestionnaire de ressources naturelles pour la communauté autochtone de Nazko, près de Quesnel.

En 2018, Quesnel a créé le centre d'innovation en foresterie, qu'elle a installé au deuxième étage de l'hôtel de ville. Le but : créer des produits de bois de valeur ajoutée et changer les pratiques forestières.

Des débuts de changements

Gérant de projet pour la compagnie Integrated Operations Group à Quesnel, Quentin Stefani a commencé, en juin 2022, à approcher les scieries en leur présentant une méthode d'exploitation courante en Europe et au Québec, mais pas dans l'Ouest.

On fait ce qui s'appelle une première éclaircie, une deuxième éclaircie et puis une coupe finale. Comme ça, non seulement vos arbres auront accès à la lumière, ils vont grandir en hauteur, mais aussi en diamètre; et quand vous récoltez, quand vous ajoutez la première éclaircie, la deuxième et la récolte finale, vous arrivez à un volume qui est supérieur à une coupe rase classique, et à une qualité supérieure qu'on peut vendre plus cher , explique-t-il.

Des forêts moins denses et moins vulnérables aux feux de forêt, donc, mais qui ne rapportent qu'à long terme, précise Quentin Stefani. Cela rend l'industrie craintive. Il a fallu vraiment faire un gros travail sur la mentalité des entreprises forestières en Colombie-Britannique , ajoute M. Stefani.

Ces idées percolent dans l'incubateur de Quesnel depuis cinq ans et pourraient prendre encore du temps avant d'être adoptées par une majorité d'acteurs de l'industrie. Ceux-ci préfèrent encore investir au Brésil ou aux États-Unis, où les coûts d'exploitation sont aujourd'hui bien moindres, la fibre plus abondante, et où les forêts prennent 40 à 50 ans pour se régénérer, comparativement à 80 à 100 sur la côte ouest.

La compagnie West Fraser, quant à elle bien établie à Quesnel, où elle exploite huit usines, se dit prête à tenter une nouvelle approche en foresterie. Ce sera à plus petite échelle. Mais ça reste une industrie viable, il y a encore beaucoup à accomplir ici , dit son vice-président, D'Arcy Henderson.

Des changements que dit appuyer le gouvernement de la Colombie-Britannique qui se prépare à imposer des normes plus strictes pour l'exploitation des forêts.