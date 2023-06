L’École canadienne-française à Saskatoon inaugure son jardin de la réconciliation

Cette dernière a été célébrée avec la participation de tous les élèves, leurs parents et l'ensemble du corps professoral, qui se sont rassemblés dans le gymnase de l'établissement.

Selon la directrice du Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française, Denise Sirois, l'initiative de ce projet remonte à deux ans et elle est notamment liée au 63e appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Mme Sirois explique que l'objectif de ce projet est d'éduquer les enfants au sujet des Premières Nations dans un esprit d'empathie et de respect mutuel.

C'est un projet qui a été fait avec beaucoup de réflexions, beaucoup d'intentions, pour démontrer qu'on veut embarquer dans le processus de réconciliation , déclare la directrice.

Le plan du jardin de la réconciliation a notamment été conçu par le Fransaskois Éric Lefol. Il est d'ailleurs le grand-père d'élèves qui fréquentent l’École canadienne-française.

Je trouve que c'est fantastique, l'appropriation qu'ont faite les enfants de ce projet, tout ce qu'ils ont construit et mis en place , précise-t-il.

Ce sont les élèvent qui étaient en 6e année l'an dernier qui ont conçu la maquette, communiqué avec les magasins de jardinage et ont appliqué des techniques qu'utilisaient certaines Premières Nations dans leur jardinage.

Une maquette conçue par un élève de l’École canadienne-française à Saskatoon. Le 21 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

Le jardin peut également servir de salle de classe en plein air. Diverses plantes y ont été plantées, telles que la sauge, les baies de genévrier, les baies de Saskatoon, les vignes et les iris.

Un cerisier a été également planté dans ce jardin, dans l'espoir qu'un jour les élèves puissent y déguster ses cerises.

« C'était très important pour nous de bien choisir les plantes qui représentent la Saskatchewan et qui ont une signification pour les peuples autochtones » — Une citation de Denise Sirois, directrice du Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française

De son côté, le directeur adjoint du Pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française, Bertrand Giroux, exprime sa joie en voyant le résultat final de ce projet, qui servira, selon lui, les générations futures.

On a été chercher nos élèves, on les a motivés, on est allés les amener dans le projet pour qu'ils développent leur leadership et puis ils nous ont vraiment démontré qu'ils étaient capables de le faire , indique Bertrand Giroux.

Avec les informations de Geneviève Patterson