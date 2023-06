Des stations de lavage pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes

La CLAP a presque complété son financement pour la mise en place d'un réseau de stations de lavage. La municipalité de Lac-Bouchette a quant à elle voulu aller de l'avant dès cette année avec sa propre station afin de protéger son lac.

Avec sa toute nouvelle station de lavage, Lac-Bouchette veut inciter plus de plaisanciers et de pêcheurs à faire nettoyer leur embarcation, tant ceux qui entrent dans la région que ceux qui en sortent.

Prévenir

Notre lac se porte quand même bien, mais c'est justement, il ne faut pas attendre qu'il y ait des espèces exotiques pour agir. Je pense qu'on est mieux d'y aller en amont et de prévenir que guérir , a indiqué Ghislaine Munger Hudon, mairesse de Lac-Bouchette.

Tout le réseau du lac Saint-Jean, on appelle ça le bassin versant, c'est tout interrelié, alors à un moment donné, comme nous sommes dans la tête du bassin versant ici, alors si on a des problèmes, que des gens nous amènent des plantes envahissantes et que ça se prolifère, bien qu'on le veuille ou non, ça va descendre dans la rivière Ouiatchouan et un à moment donné, ça va arriver dans le lac Saint-Jean , a ajouté pour sa part Carl Laliberté, inspecteur municipal de Lac-Bouchette.

L’inspecteur municipal Carl Laliberté explique qu’il y a plusieurs étapes au lavage des embarcations. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Financement

La Corporation LACtivité pêche (CLAP) a amassé 800 000 dollars pour son réseau de 20 stations de lavage qu'elle souhaite mettre en place l'an prochain. Il lui manque encore 300 000 dollars pour compléter son financement. Impatiente d'agir, la municipalité de Lac-Bouchette a voulu intervenir rapidement.

J'ai dit : "Moi je n'attends pas. Je dépose ma demande et on ira si on est accepté." C'est important, [les stations de] la CLAP ne sont pas encore décollées. Nous au moins, on a un pas de fait , a mentionné Ghislaine Munger Hudon.

La mairesse de Lac-Bouchette, Ghislaine Munger Hudon. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La station de Lac-Bouchette a coûté environ 35 000 dollars.

Ce qu'il reste à faire, c'est faire les plans. Parce que les municipalités participantes vont devoir les installer. Nous, on va payer les factures. Là, les fabricants de remises sont super occupés pour l'été. Les entrepreneurs aussi. Les municipalités qui étaient ciblées pour cette année pourraient peut-être aménager les sites pour l'automne prochain. Durant l'hiver à ce moment-là, nous autres, on pourrait aller en soumission, faire construire les cabanons pour peut-être commencer à installer ça le printemps prochain , a ajouté Marc Archer, directeur général de la CLAP .

Pour éviter la contamination de l'environnement, les stations de lavage doivent être installées sur un terrain propice.

Le ministère de l'Environnement est quand même pointilleux, alors quand tu laves, il ne faut pas que les algues, ou ce que tu enlèves, retournent dans la rivière ou au lac , a affirmé la mairesse de Lac-Bouchette.

Bonnes habitudes

Il reste maintenant à sensibiliser les propriétaires d'embarcations à la bonne marche à suivre.

À travers tout ça, c'est la campagne de sensibilisation, parce qu'au Lac-Saint-Jean, c'est pratiquement impensable d'obliger le lavage des bateaux. Il y a trop d'entrées et de sorties pour les riverains. Comment veux-tu contrôler ça? [...] Il faut que le lavage soit gratuit aussi. Si le lavage coûte 60 dollars, comme c'est le cas au lac Memphrémagog, tout le monde va tout faire pour éviter les stations de lavage. Ce n'est pas ce que l'on souhaite non plus , a conclu Marc Archer.

La municipalité de Lac-Bouchette travaille avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour obtenir de l’affichage en bordure de la route 155. Des panneaux seront aussi installés dans les prochains jours près des descentes de bateaux.

D’après un reportage de Laurie Gobeil