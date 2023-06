Des balades artistiques dans Québec avec les Passages insolites

Le Passage extérieur, la formule bien connue du public, est évidemment de retour avec 18 propositions d’artistes d’ici et d’ailleurs. Jouant sur les contrastes d'œuvres miniatures et géantes, le parcours se concentre autour de la Place Royale, du Petit Champlain et du Vieux-Port de Québec.

Comme artistes de Québec, on connaissait bien les Passages insolites depuis 10 ans, comme spectateurs , partage Marie-Pier Lebeau, du duo Pierre&Marie, dont les œuvres sont visibles notamment au Musée de la civilisation. C’est un privilège pour nous, on aime déployer notre travail dans l’espace public.

Des yeux tapissent certains édifices de Québec. Il s'agit de «Big Other» de Pierre&Marie. Photo : Radio-Canada

Des passages à ne pas manquer

Toujours à l’extérieur, le public devra être à l’affût pour voir le Passage éphémère. Les cinq interventions artistiques, prenant place dans l’espace public de juin à octobre, s’inscrivent en continuité des embuscades. Aussi, les visiteurs pourront se remémorer les précédents Passages insolites en suivant le Parcours rétro, qui affichera en photos des œuvres marquantes.

L'œuvre «Petit Québec» du collectif suédois AnonyMouse est installée en dessous d'une fenêtre jaune dans le Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le Passage intérieur prend la place du Musée du Bad art, déployé l’année dernière dans la Maison Hazeur de la Place Royale. Les cinq installations in situ mettent en valeur la créativité des artistes, qui ont créé les œuvres en fonction des lieux.

L'œuvre «Marée noire» de Baptiste Debombourg est admirée par trois visiteuses. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le but de mon travail, c’est d’établir un dialogue entre le public et mon art. Je parle de ma culture, de notre identité, de notre langue […] commente Eruoma Awashish, artiste de la communauté Obedjiwan, qui présente des œuvres dans les Passages intérieur et extérieur. À travers l’art, c’est beaucoup plus facile de communiquer des choses sur nos réalités.

«Kakike ickote» de Eruoma Awashish. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Au mois d’août, le Passage mural sollicitera le talent de 14 muralistes, qui utiliseront les piliers du viaduc Dufferin-Montmorency comme canevas.

C’est vraiment la perspective, le regard différent qu’on porte sur la ville [...] On veut détourner le regard sur d’autres choses résume Vincent Roy, co-directeur et directeur artistique de EXMURO.

Un événement qui attire les regards

Depuis 10 ans, avec les Passages insolites, EXMURO arts publics se donne la mission d’épater, de surprendre le public avec son projet des Passages insolites. Je suis un éternel optimiste, un éternel surpris. Quand j’ai réalisé que ça faisait 10 ans déjà, et qu’on a perduré toutes ces années-là, ça m'a ému , raconte M. Roy.

L'équipe de Passages insolites devant une des œuvres. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Au fil des ans, ce qui devait être un événement éphémère est devenu une destination intéressante pour les artistes internationaux. Quand ils [les artistes] savent qu’on a eu Ai Weiwei l’année dernière, qu’on a maintenant Felice Varini, ils regardent la qualité de la programmation et ils disent : "Wow ok, eux ils travaillent bien" ajoute M. Roy.

EXMURO m’a particulièrement, entre guillemets, aidé pour la réalisation du projet , raconte Baptiste Debombourg, artiste français qui a travaillé à distance avec l’équipe de Québec pour l’installation de son œuvre Marée noire. Il y avait des artistes, des techniciens vraiment compétents. Ça fait partie des compétences qu’ils [EXMURO] ont acquises au bout de 10 ans, de travailler dans l’espace public.

L'œuvre «Nature radicale» de Baptiste Debombourg. Les curieux pourront même trouver deux autres œuvres de l'artiste en se baladant en ville. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le coup d’envoi de l'événement sera donné le 22 juin dès 17h à la Place Royale par le groupe de tambour entièrement féminin, Andicha n’de Wendat, de Wendake.

Des visites guidées seront offertes les jeudis et les dimanches à 14h.