Le NPD et le PC sont à égalité à 4 mois des élections au Manitoba, selon un sondage

À moins de quatre mois des élections provinciales au Manitoba, le Parti progressiste-conservateur et le Nouveau Parti démocratique (NPD) sont au coude à coude dans les intentions de vote, selon un sondage réalisé par la firme Probe.

Le sondage commandé par le Winnipeg Free Press, mené auprès de 1000 adultes manitobains et réalisé entre le 31 mai et le 13 juin, indique que le NPD de Wab Kinew et les progressistes-conservateurs de Heather Stefanson ont chacun obtenu l'appui de 41 % des répondants.

Le soutien au NPD a donc baissé de trois points de pourcentage depuis mars et de cinq points depuis décembre, d'après le sondage.

Par ailleurs, l'appui au Parti progressiste-conservateur a augmenté de trois points depuis le mois de mars et de six points depuis le mois de décembre.

Parmi les répondants au sondage, 10 % ont dit qu'ils voteraient pour les libéraux du Manitoba si l'élection avait eu lieu le jour du sondage et 5 % ont dit qu'ils appuieraient le Parti vert.

Le NPD continue de détenir la plus grande avance parmi les électeurs de Winnipeg, selon le sondage, mais son avance semble avoir diminué. Le sondage indique que 48 % des électeurs de Winnipeg préfèrent le NPD , contre 53 % en mars.

À l'extérieur de Winnipeg, plus de la moitié des répondants au sondage prévoient de voter pour un candidat du Parti progressiste-conservateur, tandis que trois répondants sur dix disent vouloir voter pour le NPD .

Probe Research a recruté 548 répondants au sondage par l'intermédiaire d'un opérateur téléphonique et les 452 autres par le biais d'appels robotisés.

Toutes les personnes interrogées ont répondu au sondage en ligne. Une pondération statistique mineure a été utilisée pour s'assurer que les caractéristiques d'âge et de sexe reflètent la population de la province, selon Probe.

Un sondage avec un échantillon de cette taille a une marge d'erreur de 3,1 points de pourcentage 19 fois sur 20, selon Probe Research.

Les élections provinciales sont prévues pour le 3 octobre.