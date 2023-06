Meurtre de Hardeep Singh Nijjar : deux suspects auraient fui à pied, pas d’arrestation

Ils se seraient dirigés vers le sud sur la 122e Rue à Surrey, et seraient passés par le parc Cougar Creek.

Les suspects avaient peut-être un véhicule qui les attendait dans le secteur de la 121e Rue et de la 68e Avenue , précise le sergent Timothy Pierotti, porte-parole de l’ EIEH . On pense que les suspects et leur véhicule ont pu se trouver dans cette zone au moins une heure avant l'homicide.

Aucune arrestation n’a eu lieu pour l’instant.

Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, a succombé à de multiples blessures par balles, dimanche soir, dans le stationnement du gurdwara Guru Nanak, situé au 7050, 120e Rue à Surrey. Il était le président de cet important temple sikh et un militant pour la création d'un État, qui deviendrait le Khalistan, qui comprendrait notamment le Pendjab, une région de l'Inde à majorité sikhe.

L’homicide a ébranlé la communauté sikhe. Il semblerait qu'il s'agisse d'un incident ciblé où une seule personne a été visée. Nous n'avons aucune raison de penser que la communauté sikhe est en danger , précise Timothy Pierotti.

L’ EIEH tente d'identifier les suspects et demande à toute personne ayant été témoin de l'événement de fournir des descriptions des personnes impliquées.