Négociation de la dernière chance dans la grève des autobus à Matane

Le Centre de services scolaire (CSS) des Monts-et-Marées a envoyé un avis d'inexécution de contrat à l'entreprise Autobus Matanais. Si les employés et l'employeur ne s'entendent pas d'ici jeudi soir, le Centre de services scolaire pourra mettre fin au contrat et lancer un appel d'offres pour trouver un autre fournisseur.

Les membres de l'Association des chauffeurs d’autobus scolaires Matanais inc., qui travaillent chez Autobus Matanais, sont en grève depuis le 13 mars dernier, notamment pour des raisons salariales.

« Ça a assez duré et toutes les procédures possibles vont être prises pour essayer d'améliorer la situation. » — Une citation de Alexandre Marion, directeur général du CSS des Monts-et-Marées

Autobus Matanais est le plus important fournisseur de transport du CSS avec 33 circuits d’autobus qui transportent 1272 élèves dans la région.

La partie patronale de l'entreprise et les représentants syndicaux de la CSN seront réunis jeudi autour de la table de négociations pour tenter de trouver une entente.

La grève s'est officiellement amorcée le 13 mars dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La partie syndicale n'a pas voulu commenter pour ne pas nuire au processus en cours. Autobus Matanais, quant à lui, n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Plusieurs options sur la table

Bien qu’il y ait peu de fournisseurs d’autobus au Québec, le directeur général du CSS des Monts-et-Marées estime qu'un contrat de cette envergure pourrait certainement attirer des fournisseurs de transport.

Alexandre Marion, directeur général du centre de services scolaire des Monts-et-Marées (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Alexandre Marion explique que l'organisation explore sérieusement l’option d’acquérir des véhicules scolaires pour offrir à une partie de [ses] élèves, des services de transport sans intermédiaire , peut-on lire dans une note aux parents publiée sur son site internet.

On veut diminuer le risque de se retrouver dans des situations qui sont vraiment fâcheuses, comme celle que l’on voit présentement , affirme-t-il.

Il se dit soulagé que le bris de service, qui se poursuit depuis le 13 mars et a privé les élèves et leurs parents de transport scolaire depuis plus de 60 jours, n’ait pas eu d’incidence sur le taux d’absentéisme des élèves. Ça, c'est la bonne nouvelle , souligne-t-il.

Il mentionne aussi la collaboration des parents et leur prudence aux abords des écoles.

Le stationnement des autobus de l'École secondaire de Matane a été adapté le temps du conflit entre Autobus Matanais et les chauffeurs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il explique que le transport est un jalon important dans le principe d’égalité et d’équité des chances pour les élèves. Quand des élèves n’ont pas accès à un transport fiable, c’est un problème vraiment important et ce n’est rien pour aider la réussite des élèves , ajoute-t-il.

Dès le début de la grève, le Centre de services scolaire a retenu les transferts de fonds prévus au contrat, affirme Alexandre Marion. 100 % de ces sommes ont été distribuées aux familles qui ont perdu le service.