La Ville de Leduc indemnisera d’anciennes employées victimes d’inconduite sexuelle

Le règlement proposé prévoit des montants individuels plus élevés que ceux qui ont été fixés dans le cadre de récents recours collectifs contre la GRC et la Défense nationale.

Christa Steele et Mindy Smith ont intenté une action en justice contre Leduc l'année dernière, alléguant une négligence systémique et des violations de leurs droits. Elles ont par la suite modifié leur plainte pour y ajouter d'autres employées de la Ville.

Les plaignantes et la Ville de Leduc ont annoncé, mercredi, avoir soumis une proposition d'accord de règlement à la Cour du Banc du Roi. La proposition stipule entre autres que des membres de la Ville et du service d'incendie ont été victimes notamment de harcèlement sexuel, d'inconduite sexuelle et d'agression sexuelle dans le cadre de leur emploi.

Tirer les leçons du passé

Le document précise aussi que la Ville de Leduc, située à 35 kilomètres au sud d'Edmonton, reconnaît ces faits et leurs effets néfastes sur les victimes.

Cette affaire doit servir de signal d'alarme pour les services d'incendie de tout le pays , souligne en entrevue Christa Steele, l’une des plaignantes. Elle a travaillé comme pompière et ambulancière paramédicale à Leduc.

Par voie de communiqué, Derek Prohar, le directeur de la Ville, dit que cette entente est un pas vers la responsabilisation, la guérison et le rétablissement de la confiance.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas réparer les dommages causés par l'inconduite sexuelle, mais nous nous engageons à tirer les leçons du passé pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. » — Une citation de Derek Prohar, directeur de la Ville de Leduc

Jusqu'à 285 000 $ d'indemnisation

Une audience visant à approuver le règlement et à certifier le recours collectif est prévue le 4 juillet à Edmonton. Une fois le règlement approuvé et le recours collectif certifié, toute femme ayant travaillé à la Ville de Leduc depuis 2002 pourra participer au recours collectif.

L'indemnisation varie entre 10 000 $ et 285 000 $ par personne. Le processus de réclamation sera confidentiel et non contradictoire, ce qui signifie que les femmes qui présentent des réclamations n'auront pas à être interrogées.

Le droit canadien n'a pas toujours été très favorable à ce type de plaintes , relève Rob Martz de la firme d’avocats de Calgary, Burnet, Duckworth and Palmer, qui représentait les femmes dans cette affaire. Ce résultat est rare, car la plupart des affaires de mauvaise conduite sur le lieu de travail sont rejetées ou tranchées par des arbitres, ajoute-t-il.

Neuf femmes ont fourni des déclarations sous serment pour le recours collectif et toutes ont été contre-interrogées par les avocats de la Ville.

La difficulté de la procédure judiciaire est un autre obstacle qui empêche des affaires similaires d'avancer, souligne Rob Martz.

Christa Steele est entourée de collègues masculins lors d'une cérémonie de remise de prix en 2018 du Service d'incendie de Leduc. Photo : Services d'incendie de Leduc/Facebook

Des excuses publiques

Christa Steele a déclaré que les deux dernières années ont été les plus difficiles de sa vie. Après avoir parlé de son expérience au sein du service d'incendie de Leduc, elle s'est sentie obligée de quitter non seulement son emploi, mais aussi une passion de toute une vie.

Le règlement prévoit des changements de politique au sein de la Ville et des excuses publiques de la part du maire de Leduc, Bob Young.

Cinq femmes, dont Christa Steele, recevront également 10 000 $ de dommages et intérêts pour diffamation. Mme Steele espère que l'accord permettra à d'autres femmes de se manifester. Elle espère également que davantage de services d'incendie mettront en œuvre des politiques et des procédures visant à garantir un lieu de travail sûr pour les femmes.

Avec les informations de Madeleine Cummings