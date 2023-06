Une centaine de citoyens ne veulent plus entendre le sifflement des trains

Ensemble, ils ont discuté de l’impact du sifflement du train en milieu résidentiel sur la santé. Ces derniers cherchent à diminuer le bruit causé par les sifflets de trains et même les faire taire pour de bon lors de passages en ville.

Il [le sifflement] est là parce que le système actuel est sous-sécurisé parce qu’il y a des trous et il siffle même aux endroits où il ne devrait pas siffler. C’est une fausse logique de dire qu’il nous protège, ce n’est pas vrai , a lancé Pierre Perras qui est porte-parole du Collectif des gens de Magog.

« C’est sûr que ça continue de déranger. Il y a des nuits où ça [le train] passe deux fois. Nous sommes adossés au chemin de fer, on est entre le lac et lui. C’est clair que toutes les nuits on se fait réveiller une ou deux fois, des fois à 5h du matin. »