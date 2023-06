De jeunes agents immobiliers développent des stratégies afin de rejoindre une nouvelle clientèle grâce aux réseaux sociaux comme TikTok et Instagram.

Dès que Brandin Strasser a reçu son permis d'agent immobilier, il s'est tourné vers les réseaux sociaux pour atteindre ses objectifs. Employé de l'entreprise REAL, il tente de rendre cet univers accessible aux plus jeunes générations.

Plus les hypothèques et l’inflation grimpent, plus les agents doivent trouver des façons de se démarquer. Selon lui, les résultats obtenus à l'aide des réseaux sociaux sont prometteurs.

L'agent immobilier d'Edmonton tente de changer la perspective de la nouvelle génération au sujet de l'immobilier. Photo : Radio-Canada / Aaron Sousa

Brandin Strasser explique que lui et son équipe ont réalisé 100 ventes en 2 ans, purement grâce aux vidéos sur les réseaux sociaux. Un nombre qu’il n’arrive toujours pas à croire.

« Les autres plateformes, comme Facebook, et même Instagram, semblent avoir une base d’influenceurs, mais TikTok semble plus ouvert à la croissance de nouveaux comptes. » — Une citation de Brandin Strasser, agent immobilier

Depuis le début de sa carrière, il a accumulé plus de 22 000 abonnés sur son compte TikTok, et 1600 sur Instagram.

Selon lui, les jeunes adultes sont découragés par l’idée de plonger dans le marché immobilier. Il insiste toutefois sur le fait que cela n'est pas aussi déprimant que certains osent le croire.

Il faut donner des options et avoir des buts réalistes. Votre première maison ne sera probablement pas un manoir, elle peut être modeste , dit-il.

Selon l’Association canadienne de l’immeuble, le prix d’une maison unifamiliale à Edmonton est de 425 000 $.

De Toronto à l'Alberta

Tyler Hassman a une expérience similaire comme agent immobilier. Le Calgarien compte 62 000 abonnés sur TikTok.

Selon lui, la majorité d’entre eux sont des gens qui habitent à Toronto et qui n’arrivent pas à croire leurs yeux en regardant les prix moins élevés à Calgary.

Tyler Hassman Photo : Fournie par Tyler Hassman

Tyler Hassman se demande pourquoi il n’y a pas plus d’agents qui prennent avantage des réseaux sociaux pour élargir leur clientèle d’un océan à l’autre.

La meilleure façon de les rejoindre est à travers les réseaux sociaux , croit-il.

Juste le début, croit une experte

Heather Thompson est la directrice générale de l’école commerciale de l’Alberta à l'Université de l’Alberta. Elle croit que l’avenir du marché immobilier se trouve sur les réseaux sociaux.

Selon elle, la pandémie a permis aux agents immobiliers de faire plus de choses. Il n'y a plus cette nécessité de travailler avec des agences de publicité ou des médias pour avoir du contenu qui circule. [Les agents immobiliers] peuvent le faire par eux-mêmes , souligne-t-elle.

Heather Thomson soutient que les réseaux sociaux ont un grand impact sur le choix de dépenses des gens. Photo : Fournie par Justine Milton

Selon elle, les consommateurs veulent connecter avec une personne et ses valeurs lorsqu'ils recherchent un vendeur sur les réseaux sociaux.

Elle croit même que les professionnels qui oeuvrent dans une industrie où le service à la clientèle est très important, risquent de perdre des opportunités de ventes s'ils ne tentent pas d'avoir de l'engagement sur les réseaux sociaux.

Avec les informations de Aaron Sousa