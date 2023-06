L’incendie de Normétal à nouveau hors contrôle

Le brasier, qui a déjà brûlé plus de 8800 hectares de forêt, a repris vie mardi en raison du temps sec qui crée des conditions de brûlage extrême.

La progression de cet incendie avait été temporairement arrêtée le 11 juin.

Cette reprise de comportement actif ne constitue pas une menace pour les communautés environnantes, mais la directrice du Service incendie de Normétal, Doris Nolet, souligne que les autorités demeurent sur leurs gardes.

Il y a toujours une inquiétude vis-à-vis de la population, parce qu’on voit de temps en temps une espèce de fumée qui va monter. Les gens voient ça, alors ils paniquent et appellent le 911. Ça nous paraît proche, mais c’est quand même loin, à peu près à 7 kilomètres du lac Pajegasque, entre Normétal et le lac , décrit Mme Nolet.

Doris Nolet, directrice du Service incendie de Normétal, coordonne les opérations des pompiers municipaux. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour sa part, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) précise que l'incendie est principalement actif dans le secteur nord-ouest, à proximité de la frontière ontarienne.

En raison de la direction des vents, le feu pourrait se propager vers le nord-est, en direction de Val-Paradis, toujours selon la SOPFEU.

Éviter à tout prix les feux d’artifice

Doris Nolet mentionne que les équipes sur place continuent de chercher les points chauds afin de les éteindre.

La directrice du Service incendie de Normétal souligne que les tranchées permettent de bien protéger le village, mais que les citoyens doivent redoubler de vigilance s’ils souhaitent éviter une seconde évacuation.

Le message que je peux passer aux citoyens, c’est : si vous ne voulez pas être réévacués, et que vous voulez conserver vos camps de chasse et vos maisons, s'il vous plaît, suivez les consignes demandées de ne pas aller en forêt, pas de VTT, on ne va pas dans les sentiers pédestres et surtout, pas de feux (à ciel ouvert) et pas de feux d’artifice. C’est presque certain que si vous faites des feux d’artifice, on va rallumer.

Les pompiers du Nouveau-Brunswick passent le relais à la SOPFEU

L'équipe de spécialistes des feux de forêt qui s'est déplacée à Normétal repart au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté

Après deux semaines de travail acharné, la délégation de pompiers du Nouveau-Brunswick venue prêter main-forte rentre à la maison. Une équipe de la SOPFEU prendra le relais dès ce soir (mercredi), alors que des hélicoptères et des avions-citernes poursuivent leur combat pour éteindre le brasier.