Ce processus, qui a commencé après les révélations de l’émission Enquête de Radio-Canada sur des abus sexuels dans le diocèse de Hearst, vise la réparation et la justice pour les victimes.

Mgr Tremblay lance ce programme de compensation après ses rencontres avec les victimes de différentes communautés du diocèse au cours des derniers mois.

Pour réclamer justice, les victimes ont deux options.

Le programme de compensation est une option qu'on offre aux victimes. Elles ont le choix de ce qu'elles vont faire. Le choix inclut le désir de poursuivre le diocèse. Ça demeure dans leur droit. Elles peuvent aussi embarquer dans un processus de compensation , explique l'évêque.

Il privilégie le processus de compensation.

« Le processus de compensation est très simple. Il se veut respectueux et demeure confidentiel. Et les avantages sont multiples, selon nous. » — Une citation de Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque du diocèse de Hearst.

L’évêque affirme que ça va être beaucoup moins long qu’une poursuite en cour qui peut prendre plusieurs années. Ensuite, ça se fait dans un contexte qui n'est pas un contexte d'interrogatoires serrés. C'est quelque chose qui est privé. Il n’y a pas de dimension publique dans tout le processus.

Une travailleuse sociale s’entretiendra avec la personne qui a subi des abus. Celle-ci va raconter ce qu'elle a vécu et on prendra des notes.

Une évaluation s’en suivra

Mgr Pierre-Olivier Tremblay explique qu’une fois que les plaignants auront partagé leur témoignage, il y aura une évaluation indépendante qui va être faite pour chaque situation. Il précise qu'Il y aura ensuite un travail pour amener les plaignants et le diocèse à une entente ou un règlement.

Il y aura une somme d'argent qui va être établie en fonction d'une grille d'évaluation et cette grille-là va permettre de verser ce qui semble respectueux et juste dans un délai raisonnable. On invitera la victime à consulter un avocat. On est prêt à payer les frais de consultation liés à ça , indique-t-il.

Mgr Tremblay espère que le programme de compensation offrira un moyen additionnel de guérison aux victimes et à leurs familles. Photo : Radio-Canada

Mgr Tremblay rappelle que les victimes ont également le droit d’opter pour la poursuite en justice.

Si la personne choisit de nous poursuivre, c‘est son droit le plus légitime. [Ce que nous proposons] c'est une proposition qui est extrajudiciaire. Elle est faite pour le bien de tout le monde dans la situation. C'est ça dont on est convaincu , dit-il.

Bien que le mal causé par les abus sexuels ne puisse être effacé, Mgr Tremblay espère que cette voie offrira un moyen additionnel de guérison aux victimes et à leurs familles.

Avec les informations de Miguelle-Éloïse Lachance et de Félix Hallée-Théoret