Minets cherchent famille à Québec

Pour faire face au débordement de leurs locaux, la SPA de Québec (Société protectrice des animaux) lance trois jours d’adoption pour désengorger le refuge, les 22, 23 et 25 juin.

L’augmentation du nombre d’animaux abandonnés ou trouvés force l’institution à organiser régulièrement des journées spéciales.

On pense que c’est l’effet post-pandémique précise Félix Tremblay, directeur général de la Société protectrice des animaux de Québec. On a moins d’adoption, ce qui peut être un effet de l’inflation.

« On est vraiment submergés de chats! » — Une citation de Félix Tremblay, directeur général de la SPA

Il y a actuellement une soixantaine de chats prêts à l’adoption à la SPA . Les autres félidés recueillis seront à leur tour vaccinés, micropucés, vermifugés, et stérilisés, dans l’espoir de leur trouver une nouvelle famille.

Réduire les frais d’adoption

Pour aider les indécis à sauter le pas, la SPA réduit les frais d’adoption qui s’élèvent en temps normal à 366 $.

Les chats qui sont les plus faciles à adopter, par exemple les chatons, vont demeurer plein prix, parce que ces animaux-là partent de toute façon , indique M. Tremblay.

Pour les animaux qui présentent un problème de santé, ceux qui sont plus âgés ou qui ont un tempérament davantage craintif, les frais sont réduits de moitié.

Un chat du refuge de la SPA de Québec. Photo : Radio-Canada

Si un chat est en attente d’adoption depuis plus d’un mois, il sera offert gratuitement.

Dans tous les cas, le processus d’adoption est maintenu. Les intéressés devront répondre à plusieurs questions visant à déterminer si le bon chat est offert à la bonne famille.

Le but de la SPA est aussi de s’assurer que l’animal ne sera pas traité comme un bien jetable et que la famille d’adoption pourra subvenir à ses besoins.

Éviter la contagion

L’une des préoccupations de la SPA est d’éviter que les chats du refuge contractent la rhinotrachéite, une maladie commune parmi les félidés et qui s’apparente à une grippe.