D'ici la fin août, le transport scolaire reprendra pour plusieurs élèves du Centre de services scolaire des Draveurs, de la Commission scolaire Western Québec, en plus de certaines écoles privées, selon la Section locale 106 du Syndicat des Teamsters.

En effet, une centaine de chauffeurs qui étaient en arrêt de travail depuis le 1er mai, ont approuvé mercredi à Gatineau, la dernière offre de Bigras Transport, a indiqué Teamsters Canada, par voie de communiqué.

À partir de l'automne, les chauffeurs bénéficieront d’une augmentation salariale substantielle, avec un taux horaire qui dépassera 26 $ de l’heure, et qui sera garanti pour les années à venir grâce à une clause d’indexation , a ajouté le syndicat Teamsters Canada.

Aujourd’hui, un tiers des chauffeuses et chauffeurs en grève en Outaouais ont eu le respect qu’ils méritent. Ils ont fait preuve de courage et peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli , a commenté François Laporte, président de Teamsters Canada.

Selon le directeur des communications du syndicat, Marc-André Gauthier, 25 % des chauffeurs ont choisi de quitter leur emploi depuis le début de la grève.

Les chauffeurs sont donc soulagés de voir que cela prend fin, a-t-il poursuivi. Je pense que ça envoie un message d’espoirs à tous les autres travailleurs , a ajouté M. Gauthier. Environ 200 chauffeurs sont toujours en grève.

Les négociations se poursuivent avec Autobus Lasalle. Une nouvelle offre sera déposée bientôt à Autobus Lasalle, a confirmé M. Gauthier.

Paul Régimbald est chauffeur d'autobus depuis une dizaine d'années. Il se dit très satisfait de l'entente ratifiée ce mercredi.

Grâce à la solidarité de tout le monde, on a eu ce qu'on voulait avoir , a-t-il souligné. Le malentendu est fini, on travaille pour la compagnie et on est fier de travailler.

M. Régimbald s'attend lui aussi à ce que la situation se règle rapidement du côté d'Autobus Lasalle.

