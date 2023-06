Dépliants homophobes : un acquittement injustifié pour crime haineux, selon l’Ontario

Dans cette cause, la ligne entre la liberté d'expression et le discours haineux est mince. Le juge Robert Goldstein, de la Cour supérieure de l'Ontario, en avait d'ailleurs donné le ton dans un jugement controversé.

À l'époque, William Whatcott avait fait croire aux organisateurs de l'événement qu'il voulait faire la promotion du sécurisexe sous l'influence du cannabis et que ses amis souhaitaient marcher dans le défilé pour distribuer des informations à ce sujet.

L'individu de 55 ans, infirmier de formation, avait en outre utilisé un prête-nom pour approcher le comité, parce qu'il est connu dans les Prairies pour avoir enfreint le Code des droits de la personne de la Saskatchewan.

Le militant anti-LGBTQ+, William Whatcott, avait encouragé le public à se repentir de l'homosexualité durant le défilé de la Fierté gaie de Toronto en 2016. Photo : Radio-Canada / CBC News

Les organisateurs du défilé de Toronto ignoraient par ailleurs que les dépliants de M. Whatcott affirmaient que l'homosexualité était une abomination incompatible avec la nature humaine et que les hommes gais allaient périr en enfer pour leurs péchés .

Les brochures contenaient en outre des représentations explicites d'infections sexuellement transmissibles et affirmaient que les relations homosexuelles exposent le public au risque de contracter le sida.

Les tracts de deux pages de M. Whatcott critiquaient les politiciens du Parti libéral du Canada, dont le premier ministre Justin Trudeau, pour leur soutien allégué au militantisme de la communauté LGBTQ+. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Dans sa décision, le juge Goldstein avait néanmoins expliqué que de telles brochures étaient déplorables, mais que leur distribution ne constituait en rien un crime haineux.

William Whatcott n'est pas coupable d'avoir fait la promotion de la haine contre un groupe ciblé en partageant des tracts aussi crus , écrivait-il dans sa décision du 10 décembre 2021.

Arguments de la province

Dans son appel, la Couronne affirme qu'il est indéniable que les dépliants revêtaient au-delà de tout doute raisonnable un caractère haineux et que M. Whatcott doit avoir un nouveau procès.

Toute personne raisonnable, consciente du contexte entourant la distribution de ces tracts, considérerait ces informations comme de la propagande exposant les homosexuels à de la haine , souligne la procureure Jamie Klukach.

Me Kuklach affirme que la haine est une émotion extrême associée à la détestation et à la diffamation portées contre un groupe de la société et que l'article 319 du Code en interdit l'usage en public.

Il ne s'agit pas d'un cas de liberté d'expression, selon elle. Elle rappelle que les dépliants de M. Whatcott étaient illégaux, parce qu' ils dénigrent et retirent la légitimité à un groupe en particulier .

Il a comparé les gais à des obsédés sexuels, des sodomites, des prédateurs, des pédophiles, des vecteurs de maladies, des gens impurs aux comportements risqués et à des dégénérés de la société , rappelle-t-elle.

L'organisme Pride Toronto croit que William Whatcott a causé bien du tort à la communauté gaie en 2016. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Elle ajoute que M. Whatcott a mis en garde les parents contre le mal que les gais font aux enfants qui en paieront le prix un jour .

La promotion de l'homosexualité à l'école causera la mort des enfants [ou encore] les gais mourront d'une horrible mort causée par le sida , dit-elle en répétant les propos de M. Whatcott.

Me Klukach se demande comment un tel langage peut-être dénué de toute haine. Elle parle d'un vocabulaire incendiaire .

Elle ajoute que les propos de M. Whatcott sont dénués de tout fondement scientifique et ne font que colporter des stéréotypes, des généralisations ou des mythes , comme celui de la peste rose .

Cette manipulation n'a pour objectif que de propager la haine dans le public , poursuit la procureure.

Le Code criminel prescrit que quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable est coupable d’un acte criminel. Photo : iStock

Me Klukach précise enfin que M. Whatcott a utilisé un pseudonyme pour recevoir une accréditation du comité organisateur et qu'un tel geste prouve bien son dessein malhonnête de s'infiltrer dans le défilé pour y faire de la propagande haineuse. Il avait donc des intentions malveillantes , conclut-elle.

Sa collègue Natalya Odorico ajoute que le juge Goldstein a commis deux autres erreurs.

Il a d'abord rejeté le témoin clef de la Couronne lors du procès sans jury et qu'en rejetant ce témoin, il a commis une erreur d'interprétation. Cet expert devait établir la nature haineuse des messages de M. Whatcott dans ces dépliants , dit-elle.

Le magistrat a par la suite exclu les preuves sur la conduite déshonorante de M. Whatcott contre les gais en Saskatchewan dans le passé et pour lesquels il a été condamné en 2013.

Une telle preuve était pertinente pour qualifier l'état d'esprit de M. Whatcott [en 2016] et répondre à la question relative à ses motifs, parce qu'on pouvait par là même déduire ses intentions , conclut Me Odorico.

Arguments de la défense

La défense de M. Whatcott demande à la Cour d'appel de rejeter la requête de la Couronne, parce qu'elle est dénuée de tout fondement et de confirmer le verdict d'acquittement prononcé contre son client.

L'avocat John Rosen explique que M. Whatcott a dénoncé les relations homosexuelles entre hommes en tant qu'activités sexuelles, mais il ne s'est pas attaqué à l'identité même des hommes gais.

Il trace ainsi une ligne entre hostilité et haine , entre intention et propagande . En ce sens, les tracts de son client ne remplissent pas, selon lui, tous les critères nécessaires à la définition d'un crime haineux.

Il cite le juge Goldstein qui écrivait que nos valeurs, en tant que société libre, et notre tradition juridique exigent que notre système ne criminalise pas ceux qui ont des opinions simplement odieuses ou impopulaires .

Les trois juges de la Cour d'appel de l'Ontario ont mis la cause en délibéré jusqu'à une date indéterminée. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Me Rosen précise que le juge de première instance a bien compris le contexte dans lequel les dépliants avaient été distribués contrairement à ce qu'affirme la Couronne.

Mon client parlait de comportements sexuels à risque comme les relations anales , dit-il en laissant entendre que la sodomie n'est pas exclusive aux hommes gais. Sa consœur, Mindy Caterina, ajoute que les infections transmissibles sexuellement ne sont pas spécifiques non plus à la communauté gaie.

Me Caterina souligne par ailleurs que le témoignage du spécialiste de la Couronne avait été rejeté, parce qu'une expertise académique n'était pas nécessaire dans cette cause et que le magistrat a appliqué la jurisprudence à ce sujet pour écarter ce témoin comme il en a l'autorité.

L'avocate rejette enfin l'idée selon laquelle le juge Goldstein a été victime de préjugés inconscients comme le dit la Couronne et qu'elle doit être balayée du revers de la main, puisqu'il s'agit d'un nouvel argument qui ne peut être accepté dans cet appel.

Si cela avait été le cas, la Couronne au procès aurait alors dû demander au juge Goldstein de se récuser, ce qu'elle n'a pas fait , dit-elle.

Dans sa réplique, la Couronne répète que les activités entre personnes de même sexe, comme des relations sexuelles entre hommes, reflètent l'identité de ces personnes et que les gais forment un groupe vulnérable qu'il faut protéger contre tout discours haineux.

Me Klukach conclut que l'article 319 du Code doit aussi prévenir le mal que peut causer la propagande haineuse à l'endroit d'un groupe particulier de la société et non seulement la proscrire.