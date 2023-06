Pierre Turgeon, le cinquième Abitibien admis au Temple de la renommée du hockey

Pierre Turgeon sera finalement récompensé pour la belle et longue carrière qu’il a connue dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après une longue attente, il deviendra, l’automne prochain à Toronto, le cinquième Abitibien et le troisième Rouynorandien à faire son entrée au Temple de la renommée du hockey.

Dave Keon et Jacques Laperrière, de Rouyn-Noranda, Serge Savard, de Landrienne, et Rogatien Vachon, de Palmarolle, sont les quatre anciens hockeyeurs abitibiens déjà intronisés au sein de ce panthéon.

Tout premier choix du repêchage de la Ligue nationale par les Sabres de Buffalo en 1987, Pierre Turgeon a récolté 1327 points dont 515 buts en 1294 matchs de saison régulière au cours de sa carrière de 19 ans dans la LNH. Il a ajouté 97 points dont 35 buts en 109 rencontres éliminatoires.

Celui que l’on surnommait le Magicien de Rouyn a connu sa meilleure saison en carrière avec les Islanders de New York en 1992-93, avec une récolte de 132 points, dont 58 buts.

Pierre Turgeon était le capitaine du Canadien en 1996, lors des cérémonies commémorant le passage de l'équipe du vieux Forum de Montréal au Centre Molson, devenu plus tard le Centre Bell. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Turgeon, maintenant âgé de 53 ans (54 en août prochain), a porté l’uniforme de six équipes dans la LNH. Après Buffalo et les Islanders, il a joué pour les Canadiens de Montréal, les Blues de Saint Louis, les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado, avant d’annoncer sa retraite en septembre 2007.

Le joueur de centre, qui a évolué pour les Citadelles de Rouyn à 14 ans dans l’ancienne Ligue juvénile du Nord-Ouest (un circuit de joueurs de 17 et 18 ans), aura conservé une moyenne supérieure à un point par match lors de 11 saisons dans la LNH. Il a connu neuf campagnes d’au moins 30 buts, dont trois de 40 ou plus, et franchi le plateau des 100 points en deux occasions.

Pierre Turgeon, qui a participé à quatre matchs des étoiles de la LNH, sera admis au Temple de la renommée en compagnie d’autres gros noms tels Tom Barrasso, Mike Vernon, Henrik Lundqvist, Kent Hitchcock, Pierre Lacroix (son ancien agent) et Caroline Ouellette.