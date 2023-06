Agression sexuelle chez les enfants : le fardeau de se souvenir

Presque 5 ans plus tard, sa victime, aujourd’hui âgée de 14 ans, lui fait face dans la salle d’audience. L’homme de 75 ans fixe son regard sur elle. Rosalie (nom fictif) se sent prête à lui faire face. J’ai trouvé qu’il avait vieilli . C’est ce qu’elle remarque en premier.

En 5 ans, effectivement, les rides des adultes se creusent et une enfant devient une adolescente. Alors, Rosalie aussi a grandi.

« C’est certain qu’une enfant de 9 ans ne devrait pas savoir les choses que j'ai vécues. À cause de ça, j’ai perdu une partie de mon enfance. Je me compare avec des amies des fois et je sais ben plus d’affaires que mes amies » — Une citation de Rosalie (nom fictif)

Toutes ces affaires , elle les a apprises bien malgré elle en visitant cet homme en qui elle avait pourtant confiance. Roger Arpaïa lui a montré des vidéos pornographiques. Il l’a agressée, touchée, il a utilisé un vibrateur, il lui a dit de se taire.

En cour, il s’est défendu. S’il a dormi nu dans le même lit qu’une enfant de 9 ans, c’est parce qu’il faisait chaud , a-t-il expliqué lors de son témoignage. Pour le reste, Je n’ai jamais fait ça. Je le jure , a-t-il dit à plusieurs reprises.

Le juge Simon Ricard ne l’a pas cru. L’invraisemblance de son témoignage trahit son mensonge , a-t-il mentionné dans son verdict.

Roger Arpaïa a été condamné à 5 ans de pénitencier, le 9 juin dernier. Photo : Radio-Canada

Rosalie a été crue dès le début par ses parents. Ils n’ont pas tardé à se rendre à la police. Le 26 septembre 2018, un mandat d’arrêt a été lancé à l’endroit de Roger Arpaïa.

Ils ont toutefois dû attendre 4 ans et 8 mois pour voir l’homme de 75 ans prendre le chemin du pénitencier.

« Moi je ne peux pas concevoir qu’on ait attendu 5 ans, qu’il ait été libre pendant 5 ans et qu’il y a d’autres jeunes filles qui ont été exposées aux risques de sa récidive » — Une citation de Mère de Rosalie

Elle croyait que des accusations d’agressions sexuelles sur une enfant allaient être considérées plus rapidement par le système de justice. Il y a eu la COVID, les reports et les nombreux impératifs du palais de justice.

Rosalie (nom fictif) et sa mère sont soulagées que les procédures judiciaires soient enfin terminées. Photo : Radio-Canada

Entretenir le souvenir

Pendant qu’on reportait ici et là, Rosalie composait avec une nouvelle normalité, celle d’une enfant victime d’une agression qui a eu le courage de dénoncer, mais ça vient avec une lourde responsabilité: se souvenir.

Se souvenir des moindres détails.

« Ç’a été difficile parce qu’il fallait qu’on relise les déclarations. Il fallait que je me souvienne des détails précis » — Une citation de Rosalie

Elle a dû s'y préparer plus d’une fois. Son témoignage a été reporté à au moins trois reprises, selon sa mère, alors que sa présence avait été requise au palais de justice. Savoir qu’on se faisait retourner, de dire à la prochaine fois, ça été long . Sa mère enchaîne, Ç’a été très difficile émotivement .

Rosalie a reçu de l’aide. La Fondation Marie-Vincent l’a prise sous son aile. L’organisme vient en aide aux enfants victimes de violence sexuelle . Au début, je ne voulais pas parler à la psychologue , se souvient-elle. Puis, elle a pu tranquillement se délester de son fardeau. On avait un sac à dos , décrit-elle. Il y avait des roches dans le sac à dos et c’était comme s’il y avait des roches qui s’enlevaient chaque fois que j’allais la voir et lui parler.

Des enfants résilients

Laura Lumen est criminologue à la Fondation Marie-Vincent. Elle forme les professionnelles qui interviennent auprès des enfants comme les policiers. Ils sont nombreux les enfants résilients comme Rosalie. Certains enfouissent les souvenirs et pour d’autres, la compréhension des événements s'approfondit .

« Lors du dévoilement, il peut arriver qu’un enfant décrive la violence sexuelle avec les mots d’un enfant de 5 ans, et qui rendu à l’âge de 10 ou 12 ans, va donner plus de détails parce que sa maturité et son développement langagier sont plus développés » — Une citation de Laura Lumen, criminologue et formatrice à la Fondation Marie-Vincent

Un enfant peut-il sortir indemne d’un tel processus?

Souvent on va associer la violence sexuelle comme des séquelles, ou comme si l’enfant avait été frappé d’une maladie à travers laquelle il ne pourrait pas se relever. Moi j’aurais envie de vous le présenter sous forme d’espoir. Quand on implique un enfant ou un adolescent dans un processus judiciaire, qu'on n'a pas le temps de l’accompagner et de vulgariser les informations, cette expérience peut être vécue comme réparatrice pour un enfant , explique la criminologue.

Rosalie et sa famille ont beaucoup parlé de tout. Rien n’est tabou. Cet accompagnement, décrit par Laura Lumen, ils en ont bénéficié. Ce n’est pas une expérience le fun qu’on a vécue, mais je pense que dans notre cas, ça s'est bien fait. On a pris les choses au jour le jour, telles qu’elles arrivaient , constate sa mère.

D’ailleurs, récemment, elle s’est surprise à regarder sa fille interagir avec ses amies. Elle l’a vue sourire et a entendu les fous rires d’adolescentes. Elle entrevoit un avenir sous le signe de l’épanouissement pour sa fille.