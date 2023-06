Les résidents de Gatineau devront encore attendre quelques mois avant d’être conviés à une annonce officielle sur le tramway. Selon Québec et Ottawa, ce serait au niveau municipal que le projet bloquerait, et ce, même si les deux gouvernements se sont déjà engagés à financer l’infrastructure.

La vague de démissions au bureau de projet de la Société des transports de l’Outaouais (STO) va retarder quelque peu cette annonce , écrit le cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, dans une déclaration envoyée à Radio-Canada.

On explique qu’il reste certaines choses à régler du côté de la Ville de Gatineau pour pouvoir aller de l’avant, sans préciser de quoi il s’agit.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc (photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L’équipe du ministre LeBlanc a bon espoir d’avoir de bonnes nouvelles à partager au cours des prochains mois. D’ailleurs, elle tentait déjà de se coordonner avec la ministre provinciale des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, pour organiser une annonce officielle lorsqu’elle a eu vent du changement de gouvernance au bureau de projet.

Au cours des six derniers mois, quatre employés ont remis leur démission, dont le directeur du bureau.

Québec s’impatiente

À ces démissions s'ajoutent les tensions entre la mairesse de Gatineau, France Bélisle, et la STO qui l’accuse d’ingérence.

Ce climat inquiète une source au gouvernement du Québec, qui est bien au fait du dossier du tramway.

On ne sait pas trop qui va porter le projet, quelle organisation. À Québec, c'est la ville qui porte le projet de tramway. À Montréal, c'est la STM qui porte la ligne bleue. À Gatineau, c'est de moins en moins clair , a-t-elle confié à Radio-Canada.

Il y a des dépassements de coûts dans tous les projets de transport collectif au Québec. Si la ville de Gatineau ne veut pas de cet argent, on va le mettre ailleurs , ajoute-t-elle.

La Ville maintient le cap sur un tramway

De son côté, le président du comité exécutif de la Ville de Gatineau, Daniel Champagne, rappelle que c’est le gouvernement provincial qui a demandé l’année dernière, une réactualisation des études sur le tramway, notamment, en raison des changements occasionnés par le télétravail. Mais selon lui, ce processus ne changera pas la nature du projet.

La Ville de Gatineau, depuis 10 ans maintenant, insiste sur le fait qu’on souhaite avoir un tramway dans l’ouest. La mairesse l’a répété à de multiples reprises. On maintient le cap , a-t-il fait valoir mercredi matin, lors d’une mêlée de presse.

Caroline Murray, conseillère du district de Deschênes (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Mais ce plaidoyer n’a pas convaincu la conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray, qui a des doutes sur l’intérêt de la mairesse Bélisle pour un tramway.

Au conseil d'administration de la STO c’est clair. On parle d’un tramway et seulement d’un tramway. La mairesse semble vouloir aller dans cette direction-là […] C’est sûr que j’aimerais ça que ce soit plus clair et en tout temps , a-t-elle dit.

On doit avoir un porteur de dossier fort à la Ville , a-t-elle surenchéri. Les études l’ont démontré, la seule solution c’est un tramway. Si ce n’est pas maintenant, il faudra le faire dans 10 ans.

La Ville doit être au diapason de la STO

Pour le professeur et directeur du Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa, Éric Champagne, des questions se posent sur les tensions entre le cabinet de la mairesse et la STO , puisque ce sont eux qui devront porter le projet.

Éric Champagne est le directeur du Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa. Photo : (Gracieuseté : Éric Champagne)

Il explique que normalement les sociétés de transport ont davantage un rôle de planification, alors que celui des élus est plus politique.

À ce moment-ci, depuis le temps que le dossier attend, je crois que ce serait important qu’à l’interne, la Municipalité puisse être au même diapason que sa société de transport , insiste-t-il.

Il croit d’ailleurs que ces problèmes d’arrimage entre les différents partenaires du projet témoignent bien de la difficulté de mener à terme des mégas projets de transport .

C’est déjà une bonne nouvelle si les deux paliers supérieurs [les gouvernements provincial et fédéral] réussissent à s’entendre , affirme-t-il.

Avec les informations de Julien David-Pelletier