La banque alimentaire d’Edmonton inaugure un troisième bâtiment

Ce nouveau bâtiment, appelé Niso, tire son nom de mot en langage cri pour illustrer la mission d’entraide et de coopération de la banque alimentaire. À titre d'exemple, sa directrice générale, Marjorie Bencz, explique que son acquisition n’aurait pas été possible sans un prêt hypothécaire de 1,3 million de dollars octroyé par la Fondation Muttart.

C'est une avancée pour nous, car l’achat est plus abordable que la location, a souligné Marjorie Bencz. En plus, cela nous permet de modifier le bâtiment pour offrir des programmes uniques et différents [à nos clients].

L’espace supplémentaire permettra à la banque alimentaire de distribuer des paniers d’épicerie à 500 familles par semaine. L'organisme espère aussi offrir un programme de garde-manger afin d’offrir un service d’urgence alimentaire aux personnes dans le besoin ou de permettre aux familles d’obtenir des produits spécifiques sans avoir à attendre la distribution de paniers.

Un programme de garde-manger sera aussi offert à ce bâtiment en cas d'urgence pour les personnes dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Cet appoint en espace allégera également la demande croissante en service alimentaire dans les deux autres bâtiments de la banque alimentaire. Marjorie Bencz indique que le nombre de clients de la banque alimentaire a doublé ces dernières années.

« Au sommet de la pandémie, on offrait des services à environ 17 000 personnes chaque mois avec notre service de panier d’épicerie. Maintenant, on offre [des services] pour 30 000 à 35 000 personnes mensuellement. » — Une citation de Marjorie Bencz, directrice générale, banque alimentaire d'Edmonton

Nous avons plus d’école et de communautés qui viennent vers nous pour de la nourriture chaque mois. Nous devons revoir notre manière de faire pour s’assurer d’atteindre la demande de la communauté.

Le nouveau bâtiment servira à entreposer de la nourriture et à distribuer des paniers d'épicerie. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Nous savons qu’on ne pourra probablement pas satisfaire tous les besoins , a nuancé la directrice générale, mais on peut toujours essayer d’en faire un peu plus.