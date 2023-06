Phil Laprise devient copropriétaire du Big Bill de Coaticook

C’est son ami musicien Christian Marc Gendron qui lui a donné l’idée de devenir copropriétaire d’une équipe de baseball. Il est copropriétaire d’une équipe à Saint-Jérôme. Il a commencé à m'en parler depuis plus d’un an. Et l’opportunité est venue avec le Big Bill de Coaticook. Et j’ai embarqué , indique-t-il en entrevue avec Radio-Canada.

Les cinq copropriétaires de l'équipe : Philippe Laprise, Sébastien Tremblay, Jonathan Breton, Martin Deshaies et Alexandre Boucher. Photo : Photo courtoisie / Big Bill de Coaticook

« J’aime beaucoup les projets où le feeling est bon, l’énergie est bonne. » — Une citation de Phil Laprise, nouveau copropriétaire du Big Bill de Coaticook

Il devient donc l’un des cinq copropriétaires de l’équipe. Son agent Martin Deshaies est également nouveau copropriétaire de l’équipe. Le duo rejoint donc Jonathan Breton, gérant et directeur général de l’équipe ainsi que Sébastien Tremblay et Alexandre Boucher.

Concernant l’investissement financier, l’humoriste n’a pas voulu donner plus de détails. La valeur de l’équipe n’était pas élevée. On est en train de transformer l’équipe en OBNL pour pouvoir avoir accès à d’autres sources de financements qui vont vous aider à relancer l’équipe , poursuit-il.