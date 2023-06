J’estime qu’une enquête approfondie est nécessaire pour faire toute la lumière sur ce qui a mené à la disparition de ce témoin de notre histoire , souligne le chef de Québec d’abord dans sa missive.

Il remet en doute la décision qui a mené à la démolition en urgence, en pleine nuit, le 19 mai, sans avoir obtenu l’autorisation du ministère de la Culture. Selon les autorités municipales, l'immeuble centenaire menaçait de s'effondrer, représentant un danger pour les citoyens et citoyennes du secteur.

Le 45 de l'avenue Sainte-Geneviève a été démoli sous le regard de résidents du secteur (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

La Ville a plus tard reconnu avoir agi trop rapidement. Pour nous c'est pas clair, on trouve que les versions du processus ont porté à être changeantes dans les heures, les jours et même les semaines qui ont suivi ces événements-là , soutient Claude Villeneuve, lors d’un point de presse.

Il dit d’ailleurs répondre à Mélissa Coulombe-Leduc, la membre du comité exécutif responsable du patrimoine, qui a allégué lors de la dernière séance du conseil municipal que c’était le ministère qui avait le pouvoir d’enquêter sur ce dossier, comme la décision a été prise en fonction de la Loi sur la sécurité incendie.