La Journée des peuples autochtones célébrée dans le Nord

De nombreuses personnes autochtones et non autochtones se sont réunies aujourd’hui dans le Nord de l’Ontario pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones.

Des représentants des Premières Nations de Wahnapitae et Atikameksheng Anishnawbek, sur les territoires desquels est située la ville du Grand Sudbury, étaient notamment sur place.

Des membres d’autres Premières Nations des environs étaient aussi présents, dont Cheyenne King-Wakegijig, de Wiikwemkoong, qui travaille pour le Centre d’amitié autochtone N’Swakamok.

Il était cette année président du comité organisateur du pow-wow.

Un danseur qui participe au pow-wow organisé par le Centre d'amitié autochtone N'Swakamok. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

M. King-Wakegijig estimait à environ 1000 personnes la foule en début d’après-midi, et s’attendait à voir ce nombre doubler.

L’ambiance était à la fête, avec plusieurs danseurs, une vingtaine de kiosques et plusieurs vendeurs.

« Notre grande particularité cette année, c'est que nos vendeurs de produits alimentaires sont enfin autorisés à revenir sur les lieux après la pandémie. » — Une citation de Cheyenne King-Wakegijig, président du comité organisateur du pow-wow du Centre d’amitié autochtone N’Swakamok

Pendant la pandémie, notamment le 21 juin 2020, les communautés autochtones avaient dû adapter leur célébrations.

River Pheasant, 16 ans, pratique la danse des herbes depuis déjà une douzaine d’années. Mercredi, il portait le bâton à exploits, un symbole traditionnel autochtone.

Il croit que tous peuvent participer aux pow-wow, en étant respectueux.

L'artiste, éducateur et vétéran autochtone Will Morin abonde dans le même sens.

Will Morin était l'un des anciens combattants participant au pow-wow. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

« Lorsque nous célébrons ensemble entre êtres humains, nous devenons de meilleurs humains. » — Une citation de Will Morin, artiste, éducateur et vétéran autochtone

Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, dit reconnaître l'importance de la population autochtone dans la ville. Puis on veut vraiment participer avec eux, vraiment être avec eux lorsqu'ils célèbrent leur fête.

Encore du travail à faire pour la réconciliation

Du côté du Nord-Ouest, un des grands rassemblements annuel a lieu sur le mont McKay, appelé Animikii Wajiw (montagne du Tonnerre) en langue ojibwée.

Le site du pow-wow est situé sur un plateau près du sommet du mont Mckay. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Carmen Zocal y participait avec sa famille.

« L'idée que mes enfants, mes petits-enfants aient la possibilité de danser, d'apprécier leur propre culture, c'est essentiellement pour ça que je viens chaque année. » — Une citation de Carmen Zocal

La journée d'aujourd'hui est une journée de solidarité visant à reconnaître les contributions des peuples autochtones à ce qui est aujourd'hui le Canada , a pour sa part affirmé le député provincial néo-démocrate de Kiiwetinoong, Sol Mamakwa, qui était sur place.

M. Mamakwa, qui est porte-parole de l’opposition à Queen’s Park en matière d’affaires autochtones, rappelle toutefois qu’il y a encore plusieurs enjeux graves qui touchent les Autochtones.

Les gens doivent savoir qu'une crise du suicide est en cours dans les Premières Nations de l'Ontario , note M. Mamakwa. Et nous continuons de perdre trop de jeunes à cause de la crise des opioïdes. Ce n'est pas nouveau.

Malgré ces réalités douloureuses, je vois aussi des signes de progrès , affirme Sol Mamakwa.

« Je vois des Premières Nations unies et fortes pour défendre leur droit à la souveraineté et à l'autodétermination, en particulier lorsqu'il s'agit d'obtenir un consentement libre, préalable et éclairé sur l'utilisation des terres et des ressources. » — Une citation de Sol Mamakwa, député provincial de Kiiwetinoong

Le chef du Nouveau Parti démocratique fédéral, Jagmeet Singh, était aussi de passage au pow-wow sur le mont McKay.

Les politiciens Sol Mamakwa, lui-même autochtone, et Jagmeet Singh, ont fait le déplacement pour se rendre sur le mont McKay. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Je suis tellement honoré d'avoir eu l'occasion d'être ici en personne , dit M. Singh, qui s’est déplacé depuis Ottawa pour l’occasion. On a assisté à un événement tellement inspirant avec la danse, la musique, la culture.

Et ici aussi une journée importante pour reconnaître les blessures et l'injustice historiques […] et une opportunité pour nous de nous engager, à dire qu’on va travailler pour régler ces injustices , a ajouté le chef néo-démocrate.

Plusieurs autres célébrations

La Première Nation de Nipissing, située entre North Bay et Nipissing Ouest, a célébré Gnwaa Giizhgad (le solstice d’été) avec une journée d’activités familiales qui a commencé dès 5 heures avec une cérémonie du lever de soleil.

Un pow-wow a aussi été organisé sur l’île Sainte-Marie, au sud de la ville de Sault-Sainte-Marie, par la Première Nation de Batchewana.

D’autres communautés ont tenu leur pow-wow annuel dans les dernières semaines, alors que d’autres en organisent un pour plus tard cet été.

Avec les informations de Chris St-Pierre et de Céline Marti