Un entraîneur utilise la boxe pour soutenir les jeunes de la Première Nation Peguis

Vernon Cook a découvert la boxe à Winnipeg. La boxe m'a beaucoup aidé à éviter les ennuis. Au début des années 1990, il y avait beaucoup de gangs à Winnipeg , se souvient-il.

Il a pratiqué la boxe amateur dans la catégorie des poids lourds. Ce sport lui a appris de précieuses leçons de vie, raconte-t-il.

Le dévouement est payant. C'est le principal, mais on apprend aussi le respect. Ça repousse aussi nos limites , dit Vernon Cook.

Au club de boxe Red Warrior de la Première Nation Peguis, il tente de transmettre son expérience aux frères Wymen et Gabriel Bear, deux boxeurs prometteurs de la communauté.

Wymen Bear mentionne qu'il ne connaissait pas grand-chose à la boxe avant de s'entraîner avec Vernon Cook. Il voulait plutôt devenir lutteur professionnel.

Ma tante Rhonda m'a dit qu'il y avait des cours de boxe qui se donnaient dans la communauté. J'ai commencé à m'entraîner avec Vernon, à courir et à faire tous ces cours. J'ai continué à m'entraîner et je m'y consacre tous les jours , témoigne-t-il.

Ayant 10 combats à son actif, Wymen Bear revendique 5 victoires. Ce sport, dit-il, lui a permis d'en apprendre sur lui-même et sur ce qu'il est capable d'accomplir.

J'ai appris à me contrôler et à réfléchir. La boxe c'est vraiment un sport mental. J'ai appris à être fort psychologiquement , raconte-t-il.

Le boxeur de Peguis Wymen Bear a connu 5 victoires en 10 combats. Il s'entraîne avec l'entraîneur Vernon Cook. Photo : Radio-Canada / Stephanie Cram

Son frère, Gabriel, renchérit que le sport lui a permis de mieux gérer ses émotions.

La boxe m'a débarrassé d'une grande partie de la colère que j'avais. Chaque fois que je viens ici, je m'entraîne très dur et je me vide l'esprit. Je me remets les idées en place et ça fait vraiment du bien.

Vernon Cook voit son gymnase situé dans une ancienne école primaire de la communauté comme plus qu'un lieu pour s'entraîner. Il estime que s'il aide un jeune ou 100 jeunes , il aura accompli son objectif.

« Il y en a qui viennent ici et qui ont besoin d'un endroit où quelqu'un est là pour eux, c'est pour ça que je suis là » — Une citation de Vernon Cook, entraîneur au club de boxe Red Warrior

L'émergence de la boxe autochtone

La boxe autochtone est en plein essor, selon M. Cook. Il estime que le sport touche différemment les pugilistes autochtones.

Il y a cette tradition guerrière qui les habite. C'est quelque chose qui se met en marche , analyse-t-il.

Vernon Cook dit être en pourparlers avec un entraîneur autochtone au Dakota du Nord pour créer une équipe de boxe autochtone qui pourrait concourir sur la scène mondiale, dont aux Jeux olympiques.

En 2018, un modèle similaire a été utilisé pour créer une équipe de roller derby entièrement autochtone pour les championnats du monde.

Ce que je veux, c'est rendre service à ma communauté. C'est ce sentiment qui me fait avancer , lance Vernon Cook.

Entre-temps, les succès des frères Bear le rendent fier et il souhaite trouver d'autres talents bruts.

Il souhaite étendre son club de boxe à d'autres communautés autochtones voisines de Peguis, ou encore donner un coup de main à toute Première Nation qui souhaiterait lancer son propre club de boxe.

Avec les informations de Stephanie Cram