On invite tout le monde. Que les gens soient autochtones ou allochtones, c'est une journée de célébration des peuples autochtones! , lance la coordonnatrice aux activités culturelles et touristiques au Musée Shaputuan, Jenny-Lee Vachon.

Jenny-Lee Vachon organise les festivités à Uashat pour la Journée nationale des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Toute la journée, des photos d’archives fournies par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) sont exposées sur le site.

Le but est de pouvoir rassembler les aînés entre eux , souligne Jenny-Lee Vachon. Elle espère que l’exposition réveillera des souvenirs dans les esprits des aînés et qu’ils pourront partager leurs histoires avec les personnes présentes aux festivités.

Sport, cuisine et culture à l’honneur

Les célébrations ont débuté sur le coup de midi avec un grand dîner. De nombreuses familles étaient présentes sur place.

Le départ du premier triathlon traditionnel est prévu en après-midi. Les 40 participants, répartis en huit équipes, compétitionnent au cours d’épreuves de portage de canot, de course et de portage de sac.

La communauté de Uashat mak Mani-utenam s'est réunie pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

En soirée, des outardes fumées seront servies lors d'un repas communautaire. Enfin, des spectacles artistiques et des feux d'artifice clôtureront les célébrations. La communauté a obtenu l'autorisation du Service de la sécurité incendie de Sept-Îles pour tenir les feux d'artifice, alors qu'ils sont interdits dans le nord du Québec.

L'artisanat au féminin

Pour célébrer la culture innue, des artisans exposent leurs créations aux yeux des visiteurs.

Rencontrée sur place, Marie-Laura Pinette-Audette vend ses propres confections : des jupes, des foulards et des sacs à main. Mais ce qui retient surtout le regard, ce sont les boucles d’oreilles de perles qui y sont exposées.

Mon plus grand vendeur, c'est les boucles d'oreilles de style à l'ancienne. J'essaye aussi de refaire le modèle avec des franges. C'est un modèle qui se faisait il y a longtemps déjà , raconte l’artisane dont la première création remonte à ses 6 ans.

Avec ses confections qui s’adressent uniquement aux femmes, Marie-Laura Pinette-Audette tente d’améliorer la confiance en soi des femmes [pour qu’elles] se sentent belles quand elles les portent .

« Je veux développer la culture autochtone et l'identité de la femme. » — Une citation de Marie-Laura Pinette-Audette, créatrice artisanale

Marie-Laura Pinette-Audette et son fils devant son kiosque Photo : Radio-Canada / Élia Rousseau

Le métier d’artisane vient toutefois avec son lot d’ennuis. Quand on est une femme et qu’on gère des clients masculins, c'est toujours difficile. J'ai décidé de prendre comme clientes seulement des femmes pour ne plus vivre des situations d'intimidation et de rabaissement , explique Marie-Laura Pinette-Audette.

En parallèle, elle se réjouit de constater la popularité croissante de l’art autochtone, surtout auprès des allochtones. On en voit partout des boucles d'oreilles, des foulards avec des fleurs, des jupes. Et pourtant, on n’est pas beaucoup des créatrices , mentionne-t-elle.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie, Lambert Coulombe-Gagné et Élia Rousseau