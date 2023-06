Victoire amère pour un finissant autochtone de Thunder Bay

Il aura fallu que sa famille évoque la possibilité de porter plainte à la Commission canadienne des droits de la personne, confirme M. Dixon.

Quelques jours avant la collation des grades, M. Dixon avait fait la demande auprès de membres de la direction de l’École catholique secondaire de La Vérendrye de porter cette tenue traditionnelle et il n’y avait pas de problèmes , dit-il.

« C’est quelque chose qui est important pour moi, culturellement, et pour ma famille et pour mon peuple. C’est une démonstration de notre fierté d'être Autochtone et Nishnaabe. »