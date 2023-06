Le pont de l’Université à Saskatoon est fermé à la circulation à cause d’un incendie

Le pont de l'Université à Saskatoon est temporairement fermé mercredi à cause d'un incendie survenu dans un camp abandonné, selon un communiqué de la Ville.

Des équipes d'intervention ont été mobilisées très tôt dans la matinée après avoir reçu des signalements faisant état d'un incendie sous le pont.

Il s'agit d'une fermeture complète et il n'y aura pas d'accès au pont pendant cette période , précise la Ville de Saskatoon. L'incendie est maîtrisé, mais on ne sait pas encore quand il sera complètement éteint et quand le pont sera rouvert. [...] Les voies piétonnes seront également entièrement fermées.

Selon les autorités municipales, les pompiers déploient une grande échelle pour accéder à l'incendie. Cependant, sa localisation rend son extinction particulièrement complexe.

Un porte-parole de la Ville indique qu'aucun blessé n'avait été signalé. Aussi, un détournement de la circulation a été mis en place sur la section de Spadina Crescent située sous le pont pour réguler le trafic.

Certaines lignes d'autobus, dont les lignes 4, 43, 44, 45, 46 et 6, sont également touchées.

Les utilisateurs des lignes de bus qui traversent le pont devront anticiper des retards, note la Ville.

Avec les informations de Dan Zakreski