Un tiers des Néo-Brunswickois peuvent voir leur médecin de famille en 5 jours

C’est ce que révèlent des données du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, qui a effectué un sondage auprès de 5013 adultes entre octobre 2022 et janvier 2023.

Selon le rapport, 85 % des Néo-Brunswickois ont un médecin de famille ou une infirmière praticienne. Cependant, 1 personne sur 3 (34,1 %) peut obtenir un rendez-vous dans les cinq jours avec son fournisseur de soins de santé primaires.

Cette proportion s’est d’ailleurs détériorée, alors qu’elle était de 50,8 % en 2022.

Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick note que les résidents de la Zone 5, la région du Restigouche, ont connu une accessibilité encore plus difficile, soit 17 % des citoyens qui ont pu voir leur médecin dans ce délai.

Le pourcentage de gens qui peuvent voir leur professionnel de la santé en cinq jours diminue constamment, et ça, c’est préoccupant , dit Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.

Se tourner vers d’autres options, comme l’urgence

Devant l’incapacité de consulter son médecin de famille, 62,6 % des Néo-Brunswickois ont déclaré avoir utilisé au moins un autre service de soins de santé au cours des 12 derniers mois.

Les consultations en pharmacies ont été les plus populaires (36,6 %), suivies d’une visite dans une salle d’urgence d’un hôpital (26,6 %) et dans une clinique sans rendez-vous (22,3 %).

Dans la zone 4, la région du Madawaska et du Nord-Ouest, la proportion de gens qui ont choisi de se rendre aux urgences est de 40,3 %.

62,6 % des Néo-Brunswickois ayant un médecin de famille ont choisi un autre service

Stéphane Robichaud explique qu’au cours de la dernière décennie, les options de type de services ont augmenté, dans le but d’orienter les patients loin des services d’urgence, comme les cliniques sans rendez-vous ou les soins virtuels.

Toutefois, ces types de services n’ont pas entraîné un meilleur accès à un fournisseur de soins de santé primaires.

Ça a comme un effet de diluer la disponibilité des professionnels de la santé, qui eux le nombre reste relativement constant, à desservir leur propre clientèle , dit-il. L’accès en temps opportun ne s'améliore pas, il se détériore.

« Rien de surprenant », dit la société médicale

De son côté, la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) relate que les résultats du sondage font échos aux signalements reçus de la part de leurs collègues et des patients.

La présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, la Dre Michèle Michaud, dit que les médecins de famille travaillent déjà au-delà de leurs capacités maximales. Photo : Gracieuseté de la Société médicale du Nouveau-Brunswick

Il n’y a rien de surprenant à ce que l’accès soit devenu plus difficile au cours des dernières années , affirme la présidente, la Dre Michèle Michaud.

Cette tendance est notamment attribuable au fait que le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces avec le plus haut taux de vieillissement de la population et parmi les plus touchées par les maladies chroniques.

Complexes et nécessitant beaucoup de visites médicales, ces situations engorgent le système de santé, épuisent les professionnels et engendrent une pénurie de travailleurs.

Vers des équipes multidisciplinaires

Stéphane Robichaud ajoute qu'il faut absolument revoir la façon dont les services de soins de santé primaires sont offerts. Il soutient que de nombreux médecins affirment haut et fort qu’ils veulent faire les choses autrement et faire partie de la solution .

Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Un avis partagé par la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers. Selon elle, il est plus que temps de s'intéresser au modèle d’équipes multidisciplinaires, un centre qui regroupe plusieurs professionnels de la santé.

« On est l’une des provinces où il y a le plus de pratique médicale en solo, c'est le temps qu’on aide nos médecins famille, qu'on les entoure et qu'on les intègre aux ressources des réseaux de santé. » — Une citation de Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité

Un centre d’aiguillage qui écoute le patient dès qu’il y a un problème pour l’aiguiller vers le bon professionnel au bon moment. Pour le patient, faut pas que ça soit compliqué et lui il faut qu’il y ait accès rapidement , explique-t-elle.

Elle souligne que les médecins de famille subissent une forte pression et que la charge de travail en solo devient très lourde.

