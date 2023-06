Tu te remets en question! Moi, je vais toujours me demander : qu’est-ce que j’aurais pu faire de différent? À l’âge de 53 ans, je sais ce que j’aurais fait, mais à 18 ans, pourquoi je n’ai pas été plus intelligent qu’eux autres? Et dire : "Ben non, on n'enferme pas quelqu'un dans les toilettes! On ne fait pas ça parce que ça n'a pas de bon sens!" Mais ce n'était pas comme ça, à l'époque. J’aurais voulu avoir la maturité que j’ai aujourd’hui , nous confie-t-il dans son bureau du parlement.

Derrière lui se trouve une affiche autographiée de Maurice Richard. Ses chandails des North Stars du Minnesota et des Blackhawks de Chicago décorent les murs.

Enrico Ciccone a joué dans la Ligue nationale de hockey pendant une dizaine d’années, avant de poursuivre sa carrière dans les médias, puis de se faire élire comme député du Parti libéral du Québec.

Ç'a été bien thérapeutique! Pour moi, c’était très très personnel à certains moments , ajoute-t-il au sujet de la commission parlementaire sur les initiations au hockey junior, tenue au printemps.

C’est venu ouvrir un tiroir fermé à jamais, la clé était jetée , dit-il en pointant sa tête du doigt. Avec mes anciens coéquipiers, on n’en parlait pas de ça. On n'y pensait même plus. Mais pouf! On a ouvert le petit tiroir.

Il a préféré attendre le dépôt des recommandations de la commission et la fin des travaux parlementaires avant de donner une entrevue plus personnelle.

En mission politique

Est-ce que moi, je peux être sur cette commission-là? Je me suis posé la question. Enrico Ciccone était convaincu que son expérience comme ancien joueur devenu parlementaire serait utile.

Il voulait poser ses questions aux acteurs du milieu parce qu’il savait très bien comment ça se passe à l’interne , dans une équipe sportive de haut niveau. Il se sentait investi d’une mission.

Le hic? Il a lui-même été témoin d’initiations comme joueur de hockey. Il a travaillé – avec rémunération – pour la Ligue junior majeure du Québec. Il connaît les dirigeants, plusieurs propriétaires d’équipes, des entraîneurs…

Malgré cette proximité avec le milieu, la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale lui a donné le feu vert pour siéger comme membre de la commission.

« Ça m’a frappé en plein visage, ces histoires-là, mais je me suis dit : il faut que je le fasse parce que c’est ma responsabilité de le faire. Je veux laisser quelque chose, pour le bien-être de nos enfants. » — Une citation de Enrico Ciccone, député libéral de Marquette et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey

Un coup de circuit

Le témoignage d’un représentant de l’Université McGill en particulier a particulièrement fait réfléchir les élus. L’établissement a énuméré les mesures prises à la suite d’initiations dégradantes survenues dans certaines de ses équipes sportives. Il nous avait expliqué que la définition de l’abus n’était pas la même pour tout le monde , explique Enrico Ciccone. Un problème important, selon lui.

Pour éviter de laisser place à l’interprétation, les membres de la commission ont suggéré aux fédérations sportives une liste de gestes à proscrire dans leur politique sur le bizutage (l’intégration humiliante et dégradante des nouveaux joueurs).

Nous, on voulait l’uniformiser. Il fallait mettre noir sur blanc ce qu’on n’a pas le droit de faire. Là, on ne pourra pas dire que ce n’était pas écrit et qu’on ne savait pas. De cette façon-là, c’est clair, net et précis , explique M. Ciccone.

Entre autres, la commission suggère d’interdire de participer à un acte sexuel ou de le simuler, de priver une personne de nourriture, de sommeil ou d’hygiène, ou de donner une fessée ou un coup de fouet. L'ultime recommandation de la liste concerne la participation à toute activité sans consentement.

Cependant, un tel rapport n’a pas force de loi tant que le gouvernement ne s’en inspire pas pour la rédaction d’un projet législatif. Il n’est donc pas contraignant pour les fédérations sportives. La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, s’est engagée à en tenir compte dans sa révision de la Loi sur la sécurité dans les sports, attendue cet automne.

« Ce genre de recommandation là, si c’est accepté, c’est un home run, un véritable coup de circuit, parce que c’est une industrie privée. C’est tous des propriétaires et c’est eux qui décident. On est fiers du rapport, mais en même temps, on n’aurait jamais dû avoir une commission là-dessus. C’est pathétique qu’un législateur soit obligé de dire : "Wô, ça va faire!" » — Une citation de Enrico Ciccone, député libéral de Marquette et ex-hockeyeur

Un sentiment de culpabilité, mais aussi du devoir accompli

Je pense que le hockey avait besoin d’avoir un bon coup de poing sur la gueule. Il en a mangé une solide! J’espère qu’on a atteint le fond. Si j’ai été capable de contribuer à protéger les jeunes et à redonner tranquillement les lettres de noblesse à ce sport-là, ce sera au moins ça , ajoute-t-il.

Certains membres de la commission ont eux-mêmes des enfants pratiquant un sport de compétition. Plusieurs ont trouvé difficile de se détacher émotivement du débat, nous explique le député.

M. Ciccone salue le travail du journaliste Martin Leclerc, qui a mis au jour les scandales. Il félicite aussi les victimes pour leur sortie publique et leurs recours judiciaires. Maintenant, si la culture peut enfin changer, Enrico Ciccone aura le sentiment du devoir accompli, au lieu de vivre de la culpabilité.