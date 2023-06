Après les hôpitaux de Granby et Cowansville, c’est au tour de ceux de Magog et de Sherbrooke de tester une nouvelle approche afin de diminuer la durée des séjours en hospitalisation.

Jusqu’à maintenant, ce sont plus de 80 personnes dont la situation a pu être évaluée grâce à cette nouvelle méthode, fait savoir le CIUSSS de l’Estrie-CHUS dans un communiqué.

De ce nombre, 47 % des personnes ont pu bénéficier de mesures alternatives à l’hospitalisation. Par exemple, les soins nécessaires ont pu être donnés en clinique externe ou même parfois à domicile , indique le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

« Les objectifs sont de permettre aux gens de récupérer dans leur milieu de vie sous le principe du bon soin prodigué au bon usager, au bon endroit, au bon moment et par le bon intervenant. » — Une citation de Éric Breton, conseiller-cadre à la fluidité des soins et services au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Pas tous les usagers concernés

Comme l’explique Éric Breton, conseiller-cadre à la fluidité des soins et services au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, cette mesure ne concerne pas systématiquement tous les patients hospitalisés.

Par exemple, si un usager est à l’hôpital depuis un mois, on peut regarder comment on peut faire pour le sortir plus rapidement et de mettre en place les bons services et le ramener à domicile rapidement , souligne-t-il.

« Chaque dossier est différent. Chaque dossier est analysé au cas par cas. Il faut que ça soit sécuritaire. Il faut que ça soit dans son intérêt. » — Une citation de Éric Breton, conseiller-cadre à la fluidité des soins et services au CIUSSS de l’Estrie-CHUS