5 nouvelles oeuvres à découvrir sur le Sentier culturel

Le kaléidoscope d’Éric Tardif

Les éléments colorés bougent pour permettre aux gens de voir, par l’autre bout de la lorgnette, des formes se transformant au gré des tours de manivelle. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

En clin d'œil à son enfance, Éric Tardif a habilement conçu un kaléidoscope avec lequel la plupart des gens passant à proximité prennent un évident plaisir à jouer à leur tour. Oeil collé sur l’appareil, on peut admirer des compositions colorées qui changent au fur et à mesure qu’on actionne la manivelle.

Kalos, Skopien, La beauté dans le changement est positionnée au coin du boulevard des Allumettières et de la rue Laurier, près de la Maison du Tourisme. Une fois le soleil couché, le changement de couleurs des feux de circulation à proximité ajoute une touche de magie à la création de l’artiste du secteur d’Aylmer.

La Chouette de Lisa Creskey

Faits de morceaux de porcelaine patiemment assemblés, maman et bébé chouettes montent la garde sur le Sentier culturel. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Lisa Creskey repousse une fois de plus ses limites d’artiste céramiste, avec sa plus récente sculpture de porcelaine. Le résultat de sa démarche impressionne, non seulement par son envergure, mais aussi par les nombreux détails qu’il est possible d’admirer tout autour de l'œuvre, des abeilles aux fleurs, en passant par le bébé chouette.

Installée sur la rue Hôtel-de-ville, à l’intersection de la rue du Portage, la maman semble veiller au grain sur son rejeton comme sur les gens, d’un regard à la fois vif, enveloppant, curieux et bienveillant.

La murale de Farid Rueda

Artiste d’envergure internationale, le muraliste mexicain Farid Rueda signe à Gatineau sa première œuvre en sol canadien. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Après Bordalo II, c’est au tour du Mexicain Farid Rueda d’apporter sa touche au Vieux-Hull. Le célèbre muraliste est en train de finaliser sa spectaculaire fresque, qui vaut déjà amplement le détour, au coin des rues Victoria et Laval.

Majestueux, ours, hibou et orignal se déploient en grand format, dans un hommage vibrant à la nature d’ici, aux couleurs et inspirations de l’artiste. Il s’agit là de la première murale de Farid Rueda au Canada, qui deviendra un élément visuel permanent dans le quartier.

Les mosaïques de La fée des trottoirs

Douze mosaïques de Laurence Petit nichent déjà dans les fentes des trottoirs et sont à découvrir, comme dans une chasse aux trésors, tout au long du parcours du Sentier culturel. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Laurence Petit, alias La fée des trottoirs, transforme les lézardes dans le béton en jolies petites mosaïques, délicates, pleines de vie et de couleurs, qui ont le don de mettre un sourire aux lèvres… pour peu qu’on les voit et y prête attention.

Douze « craques » longeant le Sentier culturel (dont une tour Eiffel en clin d'œil à la poutre de suspension du pont du ruisseau de la Brasserie provenant de la fameuse icône parisienne!) portent la signature de La fée des trottoirs, qui reviendra à Gatineau en juillet pour en décorer d’autres.

Les heureux naufragés de Demers-Mesnard

Le ruisseau de la Brasserie accueille une joyeuse bande d’animaux sur leur île de verdure, telle une arche de Noé revisitée par le tandem Demers-Mesnard. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Cinq installations tirées du catalogue des Passages insolites en tournée ont trouvé leur place le long du parcours de cette année.

Parmi elles, Les heureux naufragés du duo (Isabelle) Demers-(Fanny) Mesnard évoque une arche de Noé nouveau genre. Regroupant divers animaux (lapins, kangourou, alligator, singe, porc-épic ou encore ours) sur un îlot de végétation, l'œuvre flotte au beau milieu du ruisseau de la Brasserie.