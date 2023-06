Doug Ford comprend le désir d’indépendance de Vaughan

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dit comprendre pourquoi le maire de Vaughan, Steven Del Duca, souhaite voir la municipalité régionale de York, dont il fait partie, être dissoute. Une telle mesure, dit-il, pourrait rendre les gouvernements municipaux plus efficaces.

Steven Del Duca, l’ex-adversaire de Doug Ford en politique provinciale, a fait savoir hier qu’il aimerait explorer la possibilité que sa municipalité soit complètement autonome, comme le seront d’ici 2025 les villes de Brampton et Mississauga.

Vaughan occupe actuellement l'ordre inférieur de gouvernement et ne gère donc pas les services policiers, par exemple, ou les services de logements sociaux. C’est la municipalité régionale de York qui le fait.

Beaucoup de villes aimeraient devenir indépendantes et je ne les blâme pas , a expliqué Doug Ford en conférence de presse mercredi. Des facilitateurs seront bientôt nommés pour déterminer l’efficacité de sept municipalités régionales, dont celle de York.

Un tel changement de gouvernance est nécessaire, a justifié le maire Del Duca, puisque 31 % des revenus prélevés de l’imposition dans la municipalité proviennent de Vaughan. Vaughan a besoin d’un modèle de gouvernance qui reflète son évaluation en tant que ville sophistiquée et prospère , indique une motion du maire Del Duca présentée mardi lors d'une réunion du conseil.

Le maire de Vaughan, Steven Del Duca, souhaite que sa ville devienne indépendante de la région de York. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Je ne le vois pas comme un divorce , a précisé le maire en entrevue mercredi, clarifiant qu’il estime que certains services pourraient continuer d’être partagés. Mais l’idée que nous ayons besoin de deux ordres de gouvernement est désuète , a-t-il poursuivi.

Le professeur de sciences politiques de l’Université Western Zack Taylor note toutefois que les municipalités de York ne profitent pas toutes de l'appartenance à la région de manière égale, surtout les plus petites qui sont plus rurales. La région de York ne s’en va nulle part , prédit le professeur.

Des insatisfaits

Le maire de Markham, Frank Scarpitti, estime, comme Steven Del Duca, que son gouvernement pourrait offrir des services de manière plus efficace à la population. Mais Steven Del Duca note que son homologue de la région de York a une vision à 180 degrés de la sienne.

Frank Scarpitti souhaite que les municipalités de la région se fusionnent et deviennent une grande ville. Selon le maire, certains services aux citoyens seraient de meilleure qualité s’ils étaient consolidés, comme c'est le cas pour les transports en commun dans sa région.

Nous n’aurions jamais un service de transport en commun de qualité dans la région de York si les villes avaient leurs propres réseaux , pense Frank Scarpitti. Steven Del Duca, pour sa part, juge que certains services offerts à l’échelle de la région ne fonctionnent pas aussi bien qu’ils le pourraient.

Avant même de nommer ses facilitateurs, la province a commencé à s'immiscer dans la politique régionale. Au mois de juin, elle a annoncé la dissolution de la municipalité de Peel, qui comprend notamment les villes de Brampton et de Mississauga.

Dans le cadre de la Loi visant à accélérer la construction de plus de logements, le gouvernement Ford a notamment retiré des pouvoirs en matière d’aménagement du territoire à sept municipalités régionales, dont les régions de York, Durham et Halton, et les a donnés aux villes en faisant partie.

Avec les informations de CBC