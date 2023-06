Le secteur énergétique canadien dans la mire de pirates informatiques prorusses

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), l'une des agences du renseignement canadien, met en garde contre des intrusions informatiques de groupes non étatiques prorusses. Ils chercheraient à mettre à mal le secteur pétrolier et gazier du Canada, en représailles au soutien du pays à l’Ukraine.

Cet avertissement de l'agence de renseignement sur les signaux étrangers et le cyberespionnage figure dans son dernier rapport rendu public mercredi.

« Nous estimons que l'objectif de cette activité est très probablement de perturber des services essentiels à des fins psychologiques, dans le but ultime d'affaiblir le soutien du Canada à l'Ukraine. » — Une citation de Le CST, dans son rapport publié mercredi

L'agence de renseignement estime aussi que la menace de ces groupes pourrait même s'intensifier à mesure que les efforts de guerre de la Russie contre l'Ukraine s'essouffleront ou qu'un nouveau soutien à ce pays sera annoncé par le Canada.

Selon le CST , si ces acteurs favorables à la Russie sont peut-être moins sophistiqués et techniquement moins redoutables que leurs homologues soutenus par le Kremlin, ils peuvent néanmoins faire des dégâts.

L'agence souligne la forte probabilité qu'un incident perturbateur dans le secteur du pétrole et du gaz au Canada soit causé par ces acteurs, « en raison de leur plus grande disposition à prendre des risques, de l'augmentation de leur nombre et de leurs activités, ainsi que du nombre de cibles vulnérables dans l'ensemble du secteur ».

Pipelines et raffineries, cibles prioritaires

Selon l'agence, ceux qui cherchent à perturber l'approvisionnement en pétrole et en gaz au Canada s'attaquent probablement aux infrastructures sensibles telles que les réseaux de pipelines de grand diamètre, les terminaux de transfert et les principales installations de raffinage.

L'évaluation de la menace intervient quelques mois après qu'une fuite de documents des services de renseignement américains a suggéré que des pirates informatiques soutenus par la Russie avaient réussi à accéder au réseau de distribution de gaz naturel du Canada.

Le Centre canadien pour la cybersécurité du CST avait alors fait savoir qu'il ne pouvait pas commenter cette affaire de fuite. L'autorité gouvernementale en matière de cybersécurité avait toutefois indiqué disposer d'un renseignement selon lequel un acteur avait le potentiel de causer des dommages physiques à des infrastructures essentielles canadiennes .

En 2021, une cyberattaque contre Colonial Pipeline, un oléoduc aux États-Unis, avait mis hors service l'accès à des dizaines de millions de litres de carburant. Photo : La Presse canadienne / John Flesher

Les rançongiciels, la principale menace

Le CST avertit que les rançongiciels constituent presque certainement la principale arme qu’utiliseraient ces groupes pour tenter de perturber le secteur pétrolier et gazier du pays jusqu'à ce que la guerre en Ukraine prenne fin.

« Nous estimons que la compromission des courriers électroniques professionnels et les rançongiciels constituent très certainement la principale cybermenace à laquelle est confronté le secteur pétrolier et gazier canadien [...] pour l'approvisionnement fiable des Canadiens en pétrole et en gaz. » — Une citation de Rapport du CST

En 2021, une attaque par rançongiciels contre Colonial Pipeline, un oléoduc de 8880 kilomètres aux États-Unis, a mis hors service la livraison de dizaines de millions de litres de carburant.

Peu probable que la Russie soit dans le coup

Le CST estime toutefois qu'il est très improbable que des acteurs directement parrainés par la Russie s'attaquent aux infrastructures d'approvisionnements énergétiques du Canada.

S'il est presque certain que des cyberacteurs parrainés par l'État russe mènent des activités de reconnaissance contre des opérateurs canadiens, il est très peu probable qu'un cyberacteur parrainé par l'État [russe] perturbe ou endommage intentionnellement l'infrastructure pétrolière et gazière du Canada en dehors des hostilités , indique le rapport.

Le rapport conclut par un appel au secteur pétrolier et gazier canadien pour qu'il renforce sa sécurité.

Avec les informations de Catharine Tunney