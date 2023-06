Des organismes tentent de documenter l’itinérance dans Beauport

Des organismes communautaires de Beauport tentent de documenter le phénomène de l'itinérance qui se fait sentir de plus en plus dans ce quartier périphérique de Québec.

Qui sont les personnes en situation d'itinérance à Beauport et quelles sont leurs réalités ? Pourquoi Beauport ? Ce sont toutes ces questions auxquelles Nicolas Fournier Boisvert, sociologue et auteur de l'étude qualitative Le phénomène de l'itinérance à Beauport 2022-2023, a tenté de répondre.

Celui qui est aussi intervenant social a présenté son étude mercredi accompagné de la Corporation de développement communautaire de Beauport et du président de la Table de concertation itinérance Beauport.

L'étude est basée sur 11 témoignages de personnes en situation d'itinérance. De ce nombre, cinq sont en situation d'itinérance à Beauport, trois sont dans une situation résidentielle précaire, et deux autres ont déjà vécu une situation d’itinérance. L'autre personne est en situation d'errance.

Il y a eu un souci de vraiment bien situer leur histoire de vie dans l'espace public que l'on connaît, qui est Beauport , précise l'auteur.

Nicolas Fournier Boisvert est l'auteur de l'étude. Photo : Radio-Canada

Pour nous, c'est important de dresser le portrait, d'avoir une image, d'avoir quelque chose de fidèle. Une fois qu'on a ça en main, c'est là que le travail dans notre concertation va commencer, avec des partenaires , précise Alexandre Poupart, agent de développement à la corporation de développement communautaire de Beauport et membre de la Table de concertation itinérance Beauport, dont font partie la Ville et le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le 20 octobre prochain, la Table de concertation compte tenir un évènement à Beauport dans le cadre de la Nuit des sans-abris, ce qui sera une première.

L'étude ne comporte pas de recensement sur le nombre de personnes en situation d'itinérance à Beauport. Un deuxième recensement de la Ville de Québec a été mené en 2022 dans plusieurs quartiers de la Ville, dont Beauport. Les résultats sont attendus sous peu et devraient permettre de mieux documenter le phénomène.

Pourquoi Beauport ?

Certains des itinérants questionnés ont décidé de quitter le centre-ville de Québec, où l'itinérance est concentrée, selon le chercheur.

« À Saint-Roch, cette concentration-là crée des dynamiques un peu plus difficiles, des interactions qui se veulent un peu plus conflictuelles. Il y a beaucoup d'interactions. » — Une citation de Nicolas Fournier Boisvert, sociologue et auteur de l'étude qualitative Le phénomène de l'itinérance à Beauport 2022-2023

Il y a de belles chutes, de beaux parcs, de beaux abris, des abris construits. Il y a du monde qui ont parlé de la plage de Beauport. Ça offre de belles opportunités de prendre un break de ce qui se passe à Saint-Roch , répond l'auteur de l'étude.

Beauport permet aussi de garder une certaine identité sociale. De ne pas être affiché comme une personne en situation d'itinérance, il n'y a rien de mal à ça, mais des fois ça vient avec un lot de stigmas, un rôle qu'on est pas toujours confortable à endosser.

Le quartier est également marqué par une grande mobilité de la part des personnes itinérantes, croit le chercheur.

Toutefois, aucun organisme dédié spécifiquement à l'itinérance n’a pignon sur rue à Beauport.

Itinérance cachée

Bien que l'auteur admet que son étude se veut plus une photo de la situation, qu'une étude exhaustive sur l'itinérance, son étude permet d'en apprendre plus sur le phénomène.

On s'est vraiment plus intéressé à la pointe de l'iceberg , illustre Nicolas Fournier Boisvert.

L'itinérance cachée n'est toutefois pas prise en compte. Il y en a des familles à Beauport qui en ont vécu de l'itinérance cachée. C'est difficile à étudier. Tout ce dont on ne parle pas, en dessous de l'eau. Ça serait le fun qu'on puisse en parler plus. Ça montrerait qu'il y a plus de gens qui souffrent de la crise du logement, plus de monde qui vit de l'itinérance , conclut l'auteur de l'étude.

En 2018, un premier dénombrement avait permis de recenser 545 personnes en situation d’itinérance à Québec.

Témoins de l'itinérance au quotidien

Au-delà de l'étude, le phénomène est de plus en plus visible, selon plusieurs organismes comme Cuisine collective Beauport.

On a vu le déplacement un petit peu avant la COVID, mais depuis deux ans c'est vraiment frappant , explique sa directrice Karina Bédard. On le vit au quotidien. Les gens vont venir vivre ici pendant la nuit, demander des cafés ou de la nourriture tout au long de la journée , explique Mme Bédard.

« Pour certains, ils s'installent ici pour une période et ils repartent. Des fois, ils sont là plus longtemps. On le constate par des choses qui sont là [...], des chaises, des installations. » — Une citation de Karina Bédard, directrice de Cuisine collective Beauport

La serre de l'organisme et un cabanon ont souvent abrité des intempéries dans le passé, selon Jordan Giguère, intervenant pour l'organisme. On va arriver le matin et c'est là qu'on va avoir une installation, mais généralement, ils sont assez respectueux.

Des objets déposés à proximité des locaux de l'organisme Cuisine collective Beauport. Photo : Radio-Canada

L'organisme est d'ailleurs formé en premiers soins pour tenter de se préparer à différentes problématiques. On est déjà intervenant [...] On va tout faire ce qu'il faut pour avoir des outils pour les aider.

Depuis 5 ans, on constate une présence plus marquée , confie de son côté Daniel Régimbal, directeur général d'Entraide Agapè, à Beauport. Certaines personnes en situation d'itinérance fréquentent les alentours de l'organisme qui offre une aide alimentaire et matérielle dans ce secteur.

Entraide Agapè compte organiser des repas pour aider les personnes en situation d'itinérance. C'est dans nos plans.

Daniel Régimbal, directeur général de la ressourcerie Entraide Agapè, à Beauport. Photo : Radio-Canada