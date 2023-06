Premières images du film biographique sur Priscilla Presley 

Basé sur Elvis et moi (Elvis and Me), les mémoires de Priscilla Presley publiés en 1985, le long métrage suit la vie de l’artiste et sa relation avec le roi du rock and roll, qu’elle a rencontré en 1959 à seulement 14 ans en Allemagne, où Elvis effectuait son service militaire.

Priscilla Presley est incarnée à l’écran par la chanteuse et actrice américaine Cailee Spaeny, et Elvis sera joué par l’acteur australien Jacob Elordi, vu entre autres dans la série de HBO Euphoria.

En plus de réaliser le long métrage, Sofia Coppola en signe le scénario. Il s’agit de son deuxième film biographique, après Marie-Antoinette, adaptation librement inspirée de la vie de l’ultime reine de France.

Priscilla marque la troisième collaboration entre Sofia Coppola et la société de production A24, après Dans de beaux draps (On the Rocks) et Le Bling Ring (The Bling Ring). La sortie du film est prévue pour le mois d’octobre.