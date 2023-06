La Journée nationale des peuples autochtones célébrée à Mashteuiatsh

Elles se déroulent au site Uashassihtsh et ont débuté à 4 h du matin. Un spectacle de Mike Paul aura lieu à 20 h. La journée prendra fin à 22 h.

Jay Launière-Mathias, directeur général de l’organisme Puamun Meshkenu profite de cette journée du solstice pour rappeler qu’il s’agit historiquement d’une période de rassemblement pour les Premières Nations.

Moi, je me suis levé aux petites heures ce matin pour aller sur les rives du Pekuakami. Il y avait une cérémonie du lever du soleil. J'étais là avec des gens de la communauté. C'est un beau moment. On s'est dit, tiens, c'est la journée la plus longue, on va en profiter du début jusqu'à la fin. On a vu le soleil se lever, puis on va probablement le voir se coucher ce soir , a débuté Jay Launière-Mathias.

Plusieurs activités sont organisées à Mashteuiatsh. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le choix du solstice a aussi une signification historique pour les Pekuakamiulnuatsh.

Le 21, souvent, ça coïncidait historiquement avec le moment où les familles descendaient du territoire, c'était le moment de l'année où est-ce qu'elles redescendaient vers ce lieu de rassemblement, puis là ils se racontaient leurs histoires, les bons coups, les mauvais coups qui sont arrivés peut-être durant le reste de l'année , a-t-il rappelé.

Dans le but d'affirmer leurs droits et leur culture, la communauté innue de Mashteuiatsh attend toujours la signature d'un traité avec le gouvernement du Québec. Le conseil de bande poursuit aussi la mise sur pied de sa propre constitution.

Des artisans participent à la Journée nationale des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

C'est vraiment super important parce que c'est un signe d'autodétermination, c'est toujours de gérer nous-mêmes. On a toujours fait nos choses. Il y a eu une période plus basse, mais là c'est vraiment des symboles d'affirmation forts de notre autodétermination, [de voir] qu'on est capable de faire nos propres choses, de se gérer nous-mêmes , a expliqué la conseillère politique Sylvie Langevin.

Récemment, le premier ministre du Québec, François Legault, a désigné le droit à l'autodétermination comme frein aux négociations du Traité Petapan, avec les communautés de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan. Il avait affirmé qu'il ne fallait pas que ça affecte, que ça donne un droit de veto aux communautés et que ça remette en question l'indivisibilité du territoire québécois.

Avec les informations de Mélissa Paradis