La main du commerce Béton Eudore Boivin qui a été vandalisée sera réparée

La main géante célèbre située le long du boulevard Talbot dans l’arrondissement de Chicoutimi, appartenant à Béton Eudore Boivin, a été vandalisée au cours de la nuit de mardi à mercredi. Marc Boivin, chargé de projet au sein de l’entreprise, assure qu’elle sera réparée et qu’elle reviendra au même endroit.

Je vais la réparer et faire un peu d'artisanat et elle va revenir sur le coup sur le bord du chemin , a assuré Marc Boivin.

La sculpture de béton armé, qui est en place depuis 1979, est bien en vue dans ce secteur commercial tout juste à côté du magasin Costco.

Les cornes du diable

Deux doigts, le majeur et l’annulaire, ont été sectionnés, laissant voir une image complètement différente, soit le signe des cornes du diable.

C'est le père de Marc Boivin, chargé de projet estimateur chez Béton Eudore Boivin qui l'a fabriquée. L'homme s'occupe de son entretien depuis une vingtaine d'années.

Ce matin [mercredi], on est arrivé puis un client nous a mentionné que la main avait eu un mauvais coup. J'ai dit que non, je venais de la réparer, puis on a vu qu’elle était comme ça. L’émotion, la frustration, la colère, l’indignation. J'étais probablement aussi fâché que ceux qui ont voulu faire ça , a déploré Marc Boivin.

L’enseigne de l'entreprise Béton Eudore Boivin trône depuis plus de quarante ans à cet endroit.

L’entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de béton, existe depuis plus de 50 ans.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre