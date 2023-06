Repêchage LNH : Tourigny fait preuve d’extrême prudence

À la fin du repêchage le 29 juin, environ 225 joueurs auront été sélectionnés par l’une des 32 équipes du circuit Bettman. Considéré comme le 123e meilleur espoir au monde par la Centrale de recrutement de la LNH , Jordan Tourigny ne devrait donc théoriquement pas s’inquiéter. Des recruteurs de 25 équipes l’ont rencontré au cours des derniers mois afin d’en connaître davantage sur lui. Certains l’ont fait à plusieurs reprises. Même si tous les indicateurs sont au vert, Tourigny fait preuve d’extrême prudence.

C’est que son frère Miguel, un défenseur offensif qui a inscrit 80 points à sa dernière saison dans la LHJMQ , a vécu deux fois plutôt qu’une l’immense déception de ne pas être choisi par une équipe professionnelle. Les Canadiens de Montréal ont finalement prononcé son nom à sa troisième année d’éligibilité, ce qui est plutôt inusité.

Mon frère est un modèle pour moi. Il a dû emprunter le chemin en gravel. Tout le monde lui disait : tu es trop petit, tu n’es pas assez bon, tu n’iras pas loin dans le hockey. Il s’est privé de sorties et a fait plein de sacrifices pour le hockey. Aujourd’hui, il a un contrat dans la ligue américaine en poche. Son histoire me pousse à ne jamais abandonner, quoi qu’il advienne.

Jordan Tourigny pose fièrement avec ses parents et son frère après sa sélection au repêchage d’entrée de la LHJMQ par les Cataractes de Shawinigan. Photo : Gracieuseté de la famille Tourigny

Sortir de l’ombre

Jordan a toujours été admiratif de son frère, de trois ans son aîné.

Quand je jouais atome et pee-wee, j’attendais souvent que mon frère se lève le matin pour lui demander s’il pouvait mettre du ruban sur mes bâtons. Encore aujourd’hui, il a un très gros impact sur ma carrière et ma vie en général , dit-il.

Jordan et son grand frère Miguel étaient inséparables Photo : Gracieuseté

Dans la cour arrière du domicile familial de Victoriaville, Stéphane Tourigny et sa conjointe Valérie Desrochers sont habités d’un mélange de fierté et de nostalgie en regardant une série de vieilles photos.

Avant de mettre enfin la main sur la Coupe du Président, Jordan Tourigny a multiplié les championnats de hockey mineur. Photo : Gracieuseté

Photo : Gracieuseté de la famille Tourigny

Photo : Gracieuseté de la famille Tourigny

Jordan accompagnait très souvent Miguel à l’aréna. Avec le temps, on l’a catégorisé comme le petit frère de Miguel. Même au repêchage junior majeur, c’est souvent de la façon dont il était présenté dans les reportages et en entrevues. Ça me faisait quelque chose. Je me disais ‘’il a son identité aussi’’. De plus en plus, il fait son propre chemin , dit la mère qui a souvent dû faire la navette d’un aréna à l’autre pour déposer et assister aux matchs de ses deux fils qui jouaient souvent en même temps.

Il y a quelques années à peine, on se disait que ce serait le fun que les gars réussissent à faire le midget AAA. Après, c’était le junior majeur, ce serait génial. Et là, la LNH… jamais, jamais, jamais on n’aurait pensé ça.

Miguel et Jordan ont réalisé un rêve en s’affrontant dans la LHJMQ à trois reprises. Photo : Gracieuseté de la famille Tourigny

À sa première saison dans la LHJMQ, Jordan et Miguel ont enfin pu s’affronter à trois reprises.

On jouait ensemble au mini-hockey dans notre sous-sol. On se chamaillait en espérant un jour pouvoir jouer ensemble ou s’affronter. De pouvoir le vivre dans la LHJMQ , c’était incroyable. Nos grands-parents et nombreux autres membres de la famille étaient présents pour ce moment marquant. La prochaine étape serait de pouvoir vivre cela dans la LNH. Ce serait encore plus beau , dit Jordan.

Le suspense demeure

Stéphane Tourigny était aux côtés de son fils Miguel lors des deux premiers rendez-vous manqués. Déçus et peinés, les Tourigny ont choisi de ne pas y assister l’année suivante. La surprise était donc de taille lorsque les Canadiens ont choisi Miguel. Kent Hugues pourrait-il être tenté de réunir les deux frères?

Ils n’ont jamais joué ensemble. Jamais! Parce qu’ils avaient trois ans d’écart. En tant que parent, ce serait un rêve qu’ils soient réunis. Ce serait comme notre repêchage à nous. Mais ailleurs, ce serait bien aussi , indique avec prudence le patriarche.

La sélection de Jordan Tourigny chez les professionnels ne sera qu’une nouvelle étape vers son rêve ultime. Elle ne lui garantira en rien un casier dans un vestiaire de la LNH. Le travail ne fait que commencer.