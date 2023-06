Patrice St-Amand avait-il l’intention de tuer?

Après plus de trois ans de procédures judiciaires, le procès de Patrice St-Amant est terminé mercredi. Le juge Simon Ricard devra maintenant rendre un verdict sur une série d’accusations. La plus grave est celle de tentative de meurtre. Si la preuve vidéo peut sembler claire aux yeux des policiers, la défense soumet que la véritable question à trancher se trouve plutôt dans l’intention de tuer.

Patrice St-Amand admet être l’homme filmé par les caméras de surveillance de l’Hôtel Central Parent. Selon son avocate, Me Emmanuelle Rheault, il peut donc être considéré comme l’auteur de voies de fait graves, mais suggère qu’il était trop intoxiqué pour mesurer les conséquences possibles de son attaque.

Rappelant que plusieurs témoins ont mentionné son état d’ébriété et sa consommation d’alcool et de drogues, elle avance que rien ne permet de prétendre hors de tout doute raisonnable qu’il avait l'intention de causer la mort de Sylvie Lachapelle avec ces coups.

Les photos présentées par le ministère public démontrent certainement la gravité des blessures de la victime, mais selon Me Rheault, elles ne permettent pas pour autant de prouver que son client souhaitait l’assassiner. Elle rappelle que la discussion entre St-Amand et sa victime, même dans les minutes qui ont précédé l’attaque, était cordiale et dénuée d’agressivité.

Me Emmanuelle Rheault, avocate Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Son vis-à-vis, Me Éric Thériault, n’a évidemment pas la même lecture des événements et de la preuve. Le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a rappelé le témoignage d’un ami de l’accusé, Jason Brouillette, qui a raconté que St-Amand était déjà agressif en après-midi, après n’avoir consommé que quelques bières. En citant différents témoignages, Éric Thériault balaie du revers de la main la défense d’intoxication avancée présentée par sa consoeur. Il estime que l’accusé n’a dans les faits pris qu’une quinzaine de consommations en 12 h.

Était-il intoxiqué? Oui, mais au sens de la loi, il était probablement plus modéré qu’avancé , opine-t-il.

Me Éric Thériault, procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), au palais de justice de La Tuque Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Des gestes sans équivoque

Durant plus de dix minutes, Me Thériault a énuméré tous les gestes de l’accusé qui, selon lui, suggèrent qu’il était dans les faits beaucoup moins intoxiqué qu’il ne tente de le faire croire au juge.

La façon dont il a mis avec aisance son manteau et son casque, qu’il a noué la sangle de ce dernier et fermer son sac à dos, qu’il a manipulé, déposé et transvidé ses verres de boisson sans faire de dégâts, qu’il a démarré manuellement sa motoneige, avec une corde, sans perdre l’équilibre et bien d’autres comportements qui démontrent l’aisance et la dextérité de l’accusé.

Éric Thériault a analysé l’agression séquence par séquence. Des gens ont tenté de s’interposer entre Patrice St-Amand et Sylvie Lachapelle, mais chaque fois, l’accusé est parvenu à les repousser et est retourné rouer de coups la victime.

Image du rapport de la Sureté du Québec (SQ) prise sur les caméras au bar de l'Hôtel Central Parent Photo : Rapport de la Sûreté du Québec

Son intention débute la première fois lorsqu’il revient donner six coups de pied à la tête. La troisième fois, il va revenir lui asséner un coup de genou d’une violence inouïe. Il se dirige vers son manteau, puis revient avec trois autres coups de pied directement au visage. Chaque fois qu’elle revient à elle, il retourne la frapper. Il voulait la tuer. Quand elle bougeait, il frappait encore plus fort. Les prochains coups sont pour l’achever. Il va même se tenir sur le comptoir pour s’appuyer et se donner un swing , avance-t-il.

Patrice St-Amand enfile ensuite son manteau. Il va revenir donner cinq coups de pied au visage, encore en se tenant sur le comptoir. C’était pour l’achever. Au total, Sylvie Lachapelle a reçu 21 coups à la tête, dont une dizaine alors qu’elle était totalement inerte , indique le procureur.

Si le juge n’est pas encore convaincu, il pourra, selon Me Thériault, se rappeler cette déclaration de la serveuse Nathalie Hébert. Il m’a dit : tasse-toi, parce que je vais te tuer toi aussi, ma crisse , une autre preuve sans équivoque, selon lui.

Sylvie Lachapelle a survécu à ses blessures, mais en gardera des séquelles permanentes.

Sylvie Lachapelle nous avait accordé une entrevue une dizaine de jours après l'agression. (Photo : janvier 2020) Photo : Radio-Canada

Le juge Simon Ricard a pris l’affaire en délibéré et devrait rendre sa décision le lundi 30 octobre. En salle d’audience, Me Éric Thériault a déjà fait savoir qu’il entend demander à ce que St-Amand soit déclaré délinquant dangereux.

Patrice St-Amand est aussi accusé d’avoir intentionnellement provoqué un incendie sans se soucier que l’endroit ait été habité ou occupé. Son avocate estime que la preuve présentée au juge était indirecte et que rien ne prouve que le feu n’a pas été allumé de façon accidentelle par un fumeur. Elle ajoute que la simple présence de St-Amand dans le secteur ne devrait pas l’incriminer.

Quant aux accusations d’avoir commis des voies de fait sur la serveuse du bar l’Hôtel Central Parent, Nathalie Hébert, et envers Jason Brouillette, un homme qui a tenté de s’interposer lors de l’agression commis envers Sylvie Lachapelle, Patrice St-Amant reconnaît sa culpabilité. Son avocate, Me Emmanuelle Rheault, a invité le juge à le trouver coupable, spécifiant que la bande de vidéosurveillance parle d’elle-même. En aucun moment lors de ce procès l’accusé a plaidé la légitime défense.

Il devrait donc être reconnu coupable au minimum de ces deux chefs d’accusations.