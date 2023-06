Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, déplore la décision du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent de réduire les heures d’ouverture de l'urgence du Centre hospitalier de la Mitis, à Mont-Joli, pour la période estivale. « On prend la solution facile », croit-il.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a annoncé mardi que l’urgence mineure fermera à 16 h au lieu de 20 h durant les fins de semaine, du 1er juillet au 3 septembre. L'organisation a pris cette décision pour la troisième année consécutive en raison de la pénurie de personnel.

Martin Soucy craint que la situation ne devienne la norme. Est-ce qu’on est en train d’installer une situation qui va être répétitive et facile à accepter? Pour moi, c’est non. C’est inacceptable , indique M. Soucy. On n’est pas moins malades le samedi et le dimanche soir, ici, à Mont-Joli , ajoute-t-il.

M. Soucy précise qu’il comprenait l’effort collectif demandé durant la pandémie et à la sortie de la crise sanitaire, mais que la situation est maintenant devenue monnaie courante .

Surtout que le ministre de la Santé, Christian Dubé, ça fait partie de ses orientations gouvernementales d’ouvrir des urgences auxiliaires comme Mont-Joli pour désengorger des grands centres , ajoute le maire.

« Et là, c’est le contraire qu’on fait. On renvoie 70 000 de population à Rimouski. » — Une citation de Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Le maire Soucy espère que le CISSS du Bas-Saint-Laurent trouvera des solutions pour éviter la réduction des heures à l'urgence l'été prochain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

D’autres réductions à prévoir cet été

Afin de pallier le manque d’effectifs et de permettre à son personnel de reprendre son souffle, le CISSS du Bas-Saint-Laurent prévoit aussi la fermeture de 46 lits de courte durée sur 345 dans ses hôpitaux, dont 21 lits à Rimouski, 11 à Amqui et 10 à Rivière-du-Loup.

Des ruptures en obstétriques sont également prévues en Matanie et dans la Matapédia, mais rien n'est encore coulé dans le béton, selon la directrice adjointe exécutive pour le secteur Rimouski-Neigette–La Mitis au CISSS Bas-Saint-Laurent, Mélanie Potvin.

On en a certaines qui sont planifiées, mais on ne les annonce pas tout de suite parce qu'on a toujours espoir qu'on va réussir à trouver une solution. On travaille tout le temps d'arrache-pied jusqu'à la dernière minute , assure Mme Potvin.

Elle précise que le CISSS a notamment fait une demande au Réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique (RIDDO). Ce système mis en place il y a quelques années a comme objectif de favoriser le partage de personnel entre les différents hôpitaux.

Sans cachette, on a toujours un enjeu, une fragilité par rapport à la mission obstétrique par rapport à la région de Matane et la Matapédia , admet Mme Potvin.

Plus à l’ouest, aucune rupture de service n'est prévue pour le moment, mais c’est très fragile à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-le-Lac, avise-t-elle.