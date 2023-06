Feux de forêt : mauvaise qualité de l’air sur la Côte-Nord

Les feux de forêt actifs sur la Côte-Nord forcent Environnement et Changements climatiques Canada à publier un bulletin spécial mercredi sur la qualité de l'air. Des avertissements de concentrations élevées de particules fines sont en vigueur cette semaine dans plusieurs secteurs de la région.

Les régions de Schefferville, Fermont et Wabush-Labrador City sont particulièrement touchées. La fumée cause une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite, une situation qui pourrait durer jusqu’à vendredi.

De mercredi après-midi à samedi, des avertissements seront en vigueur tout le long de la côte, de Sept-Îles à Blanc-Sablon.

Environnement et Changements climatiques Canada invite la population, particulièrement les personnes vulnérables, à prendre des mesures pour réduire son exposition à la fumée des feux de forêt. L’organisme recommande entre autres de fermer les fenêtres, de limiter les échanges d'air avec l'extérieur et d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur.

Les secteurs touchés par les avertissements de mauvaise qualité de l'air sont représentés en gris. Photo : Environnement Canada (capture d'écran)

Deux feux de forêt éteints

Il y a actuellement 15 feux actifs dans la région, soit 12 en zone de protection intensive et trois en zone nordique, indique l’agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu, Karine Pelletier.

Deux incendies de petite superficie ont été éteints depuis lundi. Tous les brasiers demeurent contenus ou maîtrisés.