À 82 ans, Sylvia Galbraith enseigne le yoga dans le nord d’Edmonton depuis plus de 20 ans. Elle donne ses cours en se servant d'une chaise en raison de problèmes au poignet, ce qui ne l’empêche pas d’inspirer de nombreuses personnes.

Sylvia Galbraith a beaucoup d’élèves qui, eux aussi, ont des problèmes physiques comme l’arthrite, ou des problèmes de dos ou de hanches.

Elle donne ses cours au centre communautaire Central Lions, près du centre-ville d'Edmonton, depuis plus de 20 ans. Elle encourage ses élèves à utiliser du matériel comme une chaise au besoin pour faire certains exercices.

Elle s'assure aussi de modifier les positions et les exercices qu'elle enseigne afin d'inclure le plus grand nombre de participants possible.

Elle se souvient même d'avoir un jour accueilli dans sa classe une dame qui avait besoin d'une autre personne pour l'aider à bouger.

« Elle pouvait seulement bouger les yeux, mais on pouvait voir qu’elle était heureuse d’être capable de faire quelque chose par elle-même. » — Une citation de Sylvia Galbraith, professeure de yoga

Environ 16 % des aînés vivent de l'isolement social, selon Emploi et Développement social Canada. Photo : Radio-Canada / Reham Al Azem

L'impact d'une bonne professeure

Certains élèves reviennent pour l'énergie positive contagieuse de Sylvia Galbraith.

Pat Brandon suit ses cours depuis 10 ans. Elle n'a aucune intention d’arrêter.

« Je ne m'en vais jamais en me disant que je n’aurais pas dû venir, je suis toujours très heureuse d’être ici. » — Une citation de Pat Brandon, élève de Sylvia Galbraith

Sylvia Galbraith a commencé à suivre des cours de yoga en 1973. Son instructrice, Friedel Khattab, avait 50 ans à cette époque, une réalité qui l'a inspirée dès le début.

Je ne suis pas une personne sportive, mais je fais découvrir le yoga à des gens et ils continuent à revenir. Donc, je dois faire quelque chose de bien , dit Sylvia Galbraith.

Avec les informations de Reham Al Azem