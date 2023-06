Des incendies de forêt qui étaient contenus reprennent de la vigueur et certains risquent de menacer des communautés dans les prochains jours, alors que plusieurs évacuations sont en cours mercredi dans le nord du Québec.

Plusieurs incendies qui étaient contenus dans les régions de l'Abitibi, du Lac-Saint-Jean et du Nord-du-Québec pourraient échapper à la maîtrise des pompiers, a indiqué la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, mercredi matin.

On parle d'une quarantaine de feux qui étaient contenus, mais qui peuvent échapper à notre maîtrise , a averti Maïté Blanchette Vézina.

La situation est critique et on ne prévoit pas de précipitations dans les prochains jours , a ajouté la ministre en précisant que, malheureusement, on ne voit pas poindre d'amélioration .

Elle a également prévenu que l'indice d'inflammabilité va passer de très élevé à extrême pour plusieurs secteurs du Québec .

Mercredi matin, 111 feux étaient en activité dans la province, dont 86 en zones intensives.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a expliqué que 14 084 personnes combattaient les feux, appuyées par une vingtaine d'avions-citernes et 79 hélicoptères.

Près de 1000 personnes et plus ont été évacuées ou seront évacuées dans les prochaines heures , a-t-il précisé.

Le feu menace Lebel-sur-Quévillon

À Lebel-sur-Quévillon, la ministre Blanchette Vézina a souligné que le feu a fusionné avec cinq autres et on parle d'un feu qui est trois fois la superficie du lac Saint-Jean .

Le maire de la municipalité a recommandé à ceux qui ont un endroit où loger en dehors de la ville de s'y rendre maintenant, alors que des flammes font rage à côté de la principale route qui donne accès à la municipalité.

Le maire Guy Lafrenière s'est brièvement adressé à ses citoyens mercredi matin en leur recommandant de quitter la ville si possible. Il s'agit d'une recommandation et non d'un nouvel ordre d'évacuation.

La nuit dernière, un tronçon d'une cinquantaine de kilomètres de la route 113 a été fermé à la circulation, entre Senneterre et Lebel-sur-Quévillon, en raison de la présence d'incendies de forêt dans la région.

Les pompiers ont réussi à contenir le feu, mais la municipalité est en mode préalerte et peut être appelée à être évacuée à tout moment.

Guy Lafrenière a expliqué que si le feu rend inaccessible l'un des deux axes de la route 113, un ordre d'évacuation sera donné.

Si l'axe Sud doit fermer, les citoyens devront quitter par l'axe Nord, et si l'axe Nord de la route devient impraticable, ils devront fuir la municipalité par le Sud.

La route de gravier qui permet de se rendre à Matagami est également une option.

À partir de mercredi, la route 113 sera fermée la nuit jusqu'à nouvel ordre.

Les conditions de fumée sont très intenses et le seront jusqu'à dimanche, a indiqué le maire. Nous avons l'espoir que le feu ne traverse pas la route pendant la journée.

Environnement Canada ne prévoit pas de pluie avant plusieurs autres jours dans la région.

Lebel-sur-Quévillon, qui compte un peu plus de 2000 habitants, est le site d'une importante usine de pâte, Nordic Kraft.

Hydro-Québec évacue des travailleurs

Une centaine de travailleurs des centrales hydroélectriques ont dû être évacués par avion de manière préventive mardi, et d'autres évacuations sont prévues mercredi, a fait savoir Hydro-Québec.

Presque tous les employés de la centrale LG-3, située dans le Nord-du-Québec, ont été évacués et les quelque 90 travailleurs de la centrale LG-4 seront aussi évacués par avion.

Les incendies de forêt ne menacent pas les centrales hydroélectriques, a affirmé Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec. Ce qui motive cette décision est que les feux de forêt menacent la route Transtaïga, le seul lien routier entre ces centrales.

De quatre à six employés resteront sur les lieux de LG-3 et d'autres seront aussi présents à LG-4 pour assurer au minimum que les turbines-alternateurs puissent continuer de fonctionner.

Selon la société d'État, les évacuations ne devraient durer que quelques jours.

Des évacuations à Mistissini

La Nation crie de Mistissini a prévu l'évacuation de ses membres qui ont une santé fragile. Un autobus devait quitter la communauté en direction de la ville de Québec mercredi matin.

Les dirigeants cris ont demandé au reste de la population de rester aux aguets en écoutant la radio et en surveillant les réseaux sociaux, car un ordre d'évacuation pourrait être donné dans les prochaines heures en raison du feu qui menace la route 167.